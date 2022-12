Tierpark Langenberg – Diese Elchkuh frisst bis zu sechs Christbäume pro Tag Die Elche gehören zu den gefrässigsten Tieren im Wildnispark in Langnau. Das gilt auch für die älteste dort lebende Elchkuh. Vincenzo Togni

Eine Elchkuh geniesst den leckeren Weihnachtsbaum im Tierpark Langenberg sichtlich. Video: Michael Trost/Vincenzo Togni

Der ältesten Elchkuh des Tierparks Langenberg in Langnau knurrt der Magen am Dienstagmorgen. Seit dem gestrigen Abendbrot hat das Tier vermutlich nichts mehr gegessen. Gespannter schaut die Elchin in ihrem Gehege zu, wie Tierpfleger Stefan Eichholzer auf der Wiese ihre ungewöhnliche Leibspeise bei einem Teich platziert: Weihnachtsbäume. Kurze Zeit später schlemmt das majestätische Tier auf dem eisigen und verschneiten Boden die Nadeln und die Rinde des Tannenbaums.