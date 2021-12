Zürcher Verein Hörschatz – Sie geben Verstorbenen eine Stimme Franziska von Grünigen und Gabriela Meissner nehmen die Lebensgeschichten von sterbenskranken Eltern auf. Damit die Kinder deren Stimme nicht vergessen. Hanna Fröhlich

Sie erstellen Audiobiografien für die Kinder von unheilbar kranken Menschen: Franziska von Grünigen und Gabriela Meissner (v. l.) Foto: Ela Çelik

Einen Tag nach dem Tod seiner Frau hört Oliver Wiser wieder ihre Stimme. Er sitzt zusammen mit seinen zwei Kindern im Wohnzimmer. «Dieses Kapitel heisst: So möchte ich gerne sterben», klingt es aus dem Lautsprecher. Es ist der erste Teil des sogenannten Hörschatzes von Wanda Wiser, einer zehnstündigen Aufnahme, in der sie von ihrem Leben erzählt. Es war ihr Wunsch, dass ihre Familie sich den Ausschnitt gemeinsam und als Erstes anhört, da es darin um die Schönheit des Todes und die Lust am Leben geht.

Ermöglicht haben diese Aufnahme Franziska von Grünigen und Gabriela Meissner. Wir treffen die zwei in einem Café in Winterthur. Auf dem Tisch zwischen ihnen steht eine Schatulle, darin ein roter Memorystick aus Holz in Herzform. Ein Hörschatz. Ihr Produkt und gleichzeitig der Name ihres gemeinnützigen Vereins.