Cider aus der Agglo – Laura Kappeler gibt dem Apfel Schuss Sie setzte alles aufs Spiel. Und landete einen Volltreffer. Dann kam Corona. Das neunte Türchen im Adventskalender. Hélène Arnet

Laura Kappeler mag es naturnah: Die Äpfel für ihren Cider wachsen nur gerade 500 Meter von der Mosterei entfernt. Foto: PD

Am Anfang war es einfach die Idee für ein Weihnachtsgeschenk. Etwas Selbstgemachtes sollte es sein, fanden Laura Kappeler, die damals noch Stehrenberger hiess, und Carlo Kappeler, der damals noch ihr Freund war und heute ihr Mann ist. Und kein Staubfänger.

Carlo, der an der ZHAW Lebensmitteltechnologie studiert hat, hatte vor einiger Zeit Experimente mit der Vergärung von Fruchtsäften gemacht. So beschlossen sie, in ihrem Kellern einen Cider zu kreieren. Apfel mit Schuss sozusagen, sauren Most. Das war vor drei Jahren.

Vom Keller auf den Bauernhof

Der Cider schmeckte den beschenkten Freunden und Freundinnen und bald auch den Freundinnen und Freunden der Freundinnen und Freunde. Da beschloss die studierte Geografin, mit 28 Jahren alles auf eine Karte zu setzen, kündigte ihre Stelle und wurde zur Cider-Produzentin.

Im Keller ging das nicht mehr. Da war es ein Glück, dass vor ihrer Nase, etwas oberhalb von Dietikon im Basi, der Obstbauer Bräm wirtschaftet und weit über die Region hinaus für seinen guten Süssmost bekannt ist. Das Jungunternehmen konnte dort einziehen. «Genial», findet Laura Kappeler. «Die Äpfel wachsen keine 500 Meter von der Flasche entfernt, in die sie später als Cider gefüllt werden.»

Ist nun der Wurm drin? «Wir halten durch», sagt Laura Kappeler.

2019 füllten sie rund 30’000 Flaschen ab, und der Dietiker Cider wurde zum erfolgreichen Familienunternehmen, bei der mittlerweile neben Lauras Mann ein Freund und dessen Vater, Lauras Mutter und Schwester mithelfen. Der Dietiker Cidre war erfolgreich beim Smart-Emma-Wettbewerb der SBB, und das Team durfte ihn in einem Pop-up-Store im Hauptbahnhof verkaufen. Es tüftelte an einem Ingwer-Cider, der am Food Zurich Festival gut ankam, und mixte einen Glühmost, der am Weihnachtsmarkt in Dietikon zum Renner wurde.

Dann kam Corona. Kein Feuerwehrfest, das Durst gab, kein Glüh-Cider-Trinken. Ist nun der Wurm drin? «Wir halten durch», sagt Laura Kappeler. Mit Grund: Die Geschichte lehrt ja schliesslich, dass Tells Volltreffer auch erst nach einigen Rückschlägen Früchte trug.