Eine Frau für viele Premieren – Sie gibt den Maori ein Gesicht Nanaia Mahuta ist Neuseelands neue Aussenministerin und am Kinn tätowiert – für manche ist das schwer zu verkraften. Salome Müller

Neuseelands neue Aussenministerin: Nanaia Mahuta, 50 Jahre alt, erste Frau und erste Maori in diesem Job. Foto: Hagen Hopkins (Getty Images)

Nanaia Mahuta war 26 Jahre alt, als sie 1996 ins neuseeländische Parlament gewählt wurde. Sie setzt sich seit Jahrzehnten für die Rechte der Maori ein, Neuseelands indigene Einwohnerinnen und Einwohner. Sie war während der vergangenen drei Jahre Ministerin für Maori-Angelegenheiten, für Bildung, Energie und Naturschutz. Und kürzlich wurde sie zur Aussenministerin Neuseelands ernannt – als erste Frau.

Aber was die Menschen an Nanaia Mahuta eigentlich interessiert, ist etwas anderes: die Tätowierung in ihrem Gesicht.

Das tatöwierte Kinn der neuen Aussenministerin war vielen internationalen Medien eine Schlagzeile wert, die alle klangen wie ein grosses Staunen. Eine neuseeländische Autorin schrieb auf Twitter: «Gesichtstattoos, besonders bei Diplomatinnen, sind der Gipfel unzivilisierter Hässlichkeit!»

«Ich sage damit, wer ich bin»

Nanaia Mahuta ist Maori des Stammes Ngati-Maniapoto. Zusammen mit 13 anderen prominenten Maori-Frauen hat sie sich das Tattoo vor vier Jahren stechen lassen. Die Verzierungen im Gesicht sind sogenannte Moko. In der Kultur der Maori sind Moko Teil der Identität und geben einen Hinweis auf die Herkunft.

Nanaia Mahuta sagte 2016 im «Guardian», Moko seien wie ein Identitätsausweis, ein Pass. Mahutas Moko repräsentiert ihren Stamm, ihre Familie, ihre Verbindung zu den Flüssen und Bergen Neuseelands. «Ich sage damit, wer ich bin und was meine Position in Neuseeland ist.» Sie wolle mit dem Moko die guten Seiten der Maori-Kultur betonen. Mahuta sagte: «Wir müssen uns davon entfernen, die Tätowierungen immer mit irgendwelchen Gangs in Verbindung zu bringen.»

Als Aussenministerin gibt Mahuta den Maori ein offizielles Gesicht. Ein Gesicht, das zu Neuseeland gehört. Als Maori ist Mahuta aber auch Botschafterin in ihrer Heimat.

Mahuta sagte, dass sie meistens positive Rückmeldungen auf ihr Moko bekomme. Die Leute seien interessiert und würden mehr über ihre Tradition erfahren wollen. Bei ihrer Antrittsrede als neue Aussenministerin sagte Mahuta: «Ich folge der Linie der vielen ersten Frauen, die vor mir da waren. Und ich hoffe, dass andere Maori-Frauen in mir den Beweis sehen, dass jetzt Dinge möglich sind, die uns bis anhin verschlossen blieben.»

Maori noch immer benachteiligt

Die Maori erfahren, wie viele andere indigene Völker, noch heute Benachteiligung. Sie sind eine Minderheit, machen 14,6 Prozent der neuseeländischen Bevölkerung aus. Das durchschnittliche Einkommen der Maori liegt bedeutend tiefer als jenes der weissen Neuseeländerinnen und Neuseeländer. Auch ihre Lebenserwartung ist tiefer. Mehr als die Hälfte der Kinder, die auf staatliche Fürsorge angewiesen sind, sind Maori.

Jacinda Ardern, die triumphal wiedergewählte neuseeländische Premierministerin, setzte mit ihrer Regierung beim Budget fünf Schwerpunkte. Unter anderem soll das Einkommen für die Maori angehoben werden. Ardern hat vergangene Woche eines der vielfältigsten Kabinetts zusammengestellt: Neben Nanaia Mahuta berief sie vier weitere Maori und sieben weitere Frauen.

Zur Ernennung von Nanaia Mahuta sagte Ardern: «Für mich war das eine Entscheidung, die auf der Hand lag. Nanaia Mahuta ist eine Person, die fantastisch Beziehungen knüpfen kann, und zwar sehr schnell. Das ist für eine Aussenministerin zentral.»