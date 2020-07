Zürichs Mühe mit der Energiewende – Sie haben gerechnet – und schenken sich den Solarstrom Noch immer entstehen in Zürich grosse Neubauten ohne eine einzige Solarzelle auf dem Dach, und das an bestens geeigneten Standorten. Wie kann das sein? Liliane Minor

Arbeiter installieren Solarpanels auf dem Dach einer Firma. Foto: Keystone

An der Kleeweidstrasse 57 in Zürich, am Fusse des Uetlibergs, wird derzeit eine Überbauung mit vier Mehrfamilienhäusern erstellt. Sie ist an sich umweltfreundlich: Minergie-P-Eco-zertifiziert, geheizt wird mit Wärmepumpe. Was aber fehlt: eine Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach. Und das, obwohl die Energiestrategie des Bundes einen massiven Ausbau der Solarenergie vorsieht.