Köchin Zizi Hattab im Porträt – Sie hätte nach New York oder Barcelona gehen können – aber wollte nach Zürich Seit drei Jahren prägt die Köchin mit ihren zwei Restaurants die Zürcher Gastroszene. Nun kommt das erste Kochbuch der Frau, deren bisheriges Leben filmreif verlief. Claudia Schmid

Zineb «Zizi» Hattab in der Lounge des Dar an der Gasometerstrasse. Foto: Raisa Durandi



Zwei vegane Restaurants, eröffnet in nicht einmal drei Jahren während der Pandemie. 40 Mitarbeitende. Ein grüner «Michelin»-Stern für das Restaurant Kle als nachhaltiger Betrieb. «Entdeckung des Jahres», ausgezeichnet vom Gourmetführer «Gault Millau». Seit diesem Sommer ein Eintrag auf der Newcomerliste «50 Next» des weltweit bekanntesten Gastropreises «The 50 World’s Best»: Wer sich vor Augen hält, was die Köchin Zineb Hattab, die alle nur Zizi nennen, in so kurzer Zeit erreicht hat, dem wird fast schwindlig. Nun hat die 33-Jährige soeben ihr erstes Kochbuch auf den Markt gebracht.



«The Taste of Love» ist fast 340 Seiten dick. «Wenn ich vom Verlag nicht gezwungen worden wäre, es zu kürzen, wäre es doppelt so lang geworden! Wir haben bereits Material für ein zweites», sagt Zizi, die in einer marokkanischen Grossfamilie in Barcelona aufgewachsen ist.