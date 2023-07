Mamablog: Serie «5913 Miles» – «Sie hätte sich einen anderen Mann suchen sollen!» Als unsere Autorin ihren alten Job gekündigt hat, war der vermeintliche Grund schnell gefunden: die Karriere des Partners. Warum dies nicht nur falsch, sondern auch wenig zielführend ist. Jacqueline Krause-Blouin

Ihr Beispiel zeigt auf, wie unsere Stereotypen uns immer wieder im Weg stehen: Die Autorin dieser Serie. Foto: Privat

Eine der eisernen Regeln, die ich als Journalistin, die auch für Online-Medien schreibt, befolge, ist: Lese nie die Kommentare. Das ist gar nicht so einfach, vor allem, wenn man Teile seines Privatlebens mit Fremden teilt und man auch wissen möchte, ob das Publikum Freude an den eigenen Texten hat. Man macht sich verletzlich, wenn man sich öffnet. Die Kommentarspalten sind manchmal so wie die Autobahn: da lassen Menschen, vermeintlich anonym, ihre unterdrückten Aggressionen raus. Konstruktiv geht es eher selten zu.