Female Rap in Zürich – Sie halten den Rappern den Spiegel vor Gigi, ZZ Amparo und Cachita gehören zu einer neuen Generation von Rapperinnen. Wie denken sie, was machen sie anders, und wie stehen sie zum Sexismus in der Szene? Hanna Fröhlich

Sie wollen hoch hinaus: Die Rapperinnen Cachita, Gigi und ZZ Amparo (v.l.) vor dem Lochergut. Foto: Andrea Zahler

Stress, Bligg, Skor – diese Rapper und viele mehr werden in der Schweiz gefeiert. Aber was ist mit den Frauen im Rap? Gab es früher nur einzelne wie Big Zis oder Steff la Cheffe, haben in der Zwischenzeit diverse junge Künstlerinnen auf sich aufmerksam gemacht. Momentan dominiert die Walliserin KT Gorique die Szene. Sie setzt sich gezielt für die Förderung von Frauen im Rap ein.