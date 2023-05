Privatschule in Männedorf – Sie hat für schwierige Schüler die «Happy-End-Maschine» erfunden Ruth Baumgartner unterrichtet Kinder, die in der Regelschule nicht tragbar sind. Bald wird sie 80, doch ans Aufhören denkt sie nicht. Sabrina Bundi

Ruth Baumgartner unterrichtet in ihrer Schule 3x3 Kinder, die für die Regelklasse zu schwierig sind. Foto: Sabina Bobst

Leon ist ein Problemschüler. Er schreit Lehrpersonen an, wirft mit Sachen um sich, leert Blumentöpfe aus, schleudert Möbel umher, ärgert die anderen Kinder und gehorcht nicht. Leon ist zu schwierig für die Regelschule, aber zu wenig schwierig fürs Heim. Deshalb kommt er in Ruth Baumgartners Schule 3x3 nach Männedorf. Eine Schule für die Leons des Kantons Zürich, für Kinder mit besonderen pädagogischen Anforderungen. Leon ist zwar erfunden, aber Kinder wie Leon hat Ruth Baumgartner in ihren fast 60 Jahren als Lehrerin und heilpädagogische Fachlehrerin schon viele unterrichtet. Vor allem in den letzten 20 Jahren, seit sie ihre eigene Schule gegründet hat.