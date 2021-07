Comedian Eleanor Morton – Sie hat Gott gesehen – und ist verdammt lustig Millionen schauen ihre Videos über Therapiesitzungen und Wohnungssuche im Mittelalter: Die Schottin Eleanor Morton trifft mit ihren Videos offensichtlich einen Nerv. Andreas Tobler

Seit ihrem 18. Geburtstag auf der Stand-up-Bühne, jetzt ein Internetphänomen: Eleanor Morton. Foto: Edward Moore

«Ich arbeite daran, positiver zu sein», meint sie, aber die letzte Woche sei objektiv gesehen eine ziemlich miese Zeit gewesen: «Mein Vater wurde hingerichtet, weil er versuchte, gegen den König zu rebellieren.» Die Kommunikation mit der Mutter sei schwierig, weil diese Lepra habe und ihr die Zunge fehle. Die Beulenpest sei zurück. Und dann falle auch noch die Ernte aus. «Wir werden also möglicherweise in diesem Winter alle an Hunger sterben. Aber ich versuche, im Moment zu leben, wie mir das gesagt wurde.»

Sie, das ist Eleanor Morton, eine schottische Comedian, die sich in einem kurzen Clip vorstellt, wie eine Psychotherapiesitzung ablaufen würde, wenn eine mittelalterliche Bäuerin sich dafür anmeldete. Damit trifft Morton offensichtlich einen Nerv – denn ihre Videos werden wiederholt zu Internethits.