Nationalspielerin Alisha Lehmann – Sie hat mentale Probleme – und wird deswegen verspottet Alisha Lehmann verzichtet auf die Fussball-EM und erntet dafür Missgunst und Hohn – vielleicht auch, weil sie auf Instagram fast so beliebt ist wie Roger Federer. Meinung Marcel Rohner

Lässt das wohl grösste Fest für Fussballerinnen überhaupt aus: Alisha Lehmann steht der Schweiz an der EM in England nicht zur Verfügung. Foto: Alex Nicodim (Freshfocus)

Am Freitagmorgen kann Sarah Guggisberg die Kommentare nicht mehr sehen. Also antwortet sie: «Unglaublich, was hier an Hass gegen meine Tochter abgeht!» «Bitte etwas überlegen, bevor ihr solche Dinge schreibt.» Und: «Ich bin stolz darauf, ihre Mutter zu sein.»