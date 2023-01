Lafawndah in Zürich – Sie hat schon für Chanel musiziert Avantgarde-Pop nennt man ihre Musik – ein hilfloser Versuch, dem Geflecht aus diversen Bestandteilen einen Namen zu geben. Lafawndah überschreitet mit ihrem Schaffen alle Grenzen. Zoé Richardet

Auch in Lafawndahs ausdrucksstarken Outfits treffen verschiedene Kulturen und Zeiten aufeinander. Foto: PD

In 80 Tagen um die Welt, aber im Raumschiff – so lassen sich Lafawndahs diverse Sounds vermutlich am besten zusammenfassen. Die Musikerin aus Frankreich nennt ihren Stil «ritualisierte Clubmusik». Techno-Elemente treffen bei ihr auf archaische Melodien und Instrumente aus aller Welt. Ein Wechselbad, mal futuristisch-kühl, mal wärmend.