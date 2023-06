Tiktok-Star Grandma Droniak – Sie ist 93 Jahre alt, hat 10 Millionen Follower – und mehr Spass als die meisten von uns Die US-Amerikanerin Lillian Droniak ist wahrscheinlich der lustigste Mensch über 90. Nicht allen gefällt das. Aber sie geniesst es sehr. Andreas Tobler

In der Welt der digitalen Zerstreuung macht Lillian Droniak genau das, was Tausende andere Influencerinnen auch tun: Sie filmt sich dabei, wie sie sich vor dem Badezimmerspiegel bereit macht für den Tag. Sie zeigt, wie es bei ihr zu Hause aussieht – und sie erzählt in ihren Videos, was sie so erlebt.

Aber der Alltag von Droniak ist ein anderer als jener der meisten Influencerinnen und Influencer auf Tiktok und Instagram: Ihr Leben ist geprägt von Begräbnissen und Bingo-Abenden. Denn Lillian Droniak ist 93 Jahre alt. Ein Alter, das oftmals von Gebrechen geprägt ist – oder das die meisten gar nicht erreichen.

Ihr folgen gut 10 Millionen auf Tiktok

Auch Droniaks Leben könnte einsam sein: «Das ist mein Hochzeitsalbum», sagt sie in einem ihrer Videos, «alle auf den Fotos sind tot.» Mit Ausnahme von ihr. Aber obwohl alle wegsterben, ist sie alles andere als einsam. Denn Droniak ist ein Internetstar: Gut 10 Millionen Userinnen und User folgen ihr auf Tiktok. Eine weitere Million sind es auf Instagram.

Das ist kein Wunder. Droniak ist eine humoristische Sensation, was seinen Grund darin hat, dass sie sich nicht mehr mit falscher Scham oder Zurückhaltung abquälen will. Droniak spricht Klartext – über ihr Singledasein seit mehreren Jahrzehnten («Das ist der Grund, warum ich so gut aussehe»), über Red Flags beim Daten (wenn er bei seiner Körpergrösse geschummelt hat oder Golf spielt) oder über eine Bekannte namens Bertha, die beim Bingo immer gewinnen will. Für Grossmutter Droniak ist das ein inakzeptables Verhalten: Die Freundin dürfe nicht zu ihrer Beerdigung kommen, verkündet Droniak in einem ihrer Videos. «Ich weiss, dass sie meine Tiktoks schaut. Hallo Bertha!»

Sie ist eine wandelnde Werbung

Begonnen hat Droniaks Internetkarriere vor gut zehn Jahren: Ihr damals 16-jähriger Enkel Kevin lud ein Video auf Youtube hoch, das seine verrückte Grossmutter beim Autofahren zeigt. Kevin ist noch heute der Manager seiner Grossmutter. «Ich bin eine wandelnde Werbung», hat diese einmal dem «Guardian» erzählt.

Selbstverständlich macht Droniak Werbung für Produkte – wie andere Influencer auch. Und die Seniorin geniesst ihren Ruhm sichtlich: «Ich bin eine Celebrity», krächzt sie in einem ihrer Tiktoks. Ein anderes zeigt, wie sie einen Anruf abklemmt: «Ruf mich nicht an, ich mache gerade ein Video.»

Nein, mangelndes Selbstbewusstsein kann man der US-Amerikanerin nicht vorwerfen. «Natürlich sehe ich atemberaubend aus. Erzählt mir etwas Neues!», sagt sie in einem Video, in dem sie auf den Kommentar eines Users reagiert. In einem anderen Video tanzt sie vor der Highschool, die sie vor 76 Jahren verliess, «um die Mädchen zu ehren, die mich schikaniert haben». Jetzt habe sie Millionen Follower – und ihre Mobberinnen «verrotten unter der Erde».

Die Sache mit dem toten Ex-Freund

Nicht allen gefällt es, dass Droniak dem Tod ins Gesicht lacht: Vor ein paar Monaten postete sie ein Video, in dem sie die Frage aufwarf, ob Ex-Freunde eigentlich nie aufhören, einen anzurufen. Im November kannte sie die Antwort: Irgendwann hört es doch noch auf. Dazu postete sie das Foto eines Grabsteins ihres Ex-Freundes Bruce, dessen Beerdigung sie wenige Tage zuvor besucht hatte, um ihm tschüss zu sagen.

Im Internet fanden das sehr viele sehr lustig. Anders sah es die Tochter von Bruce: Sie schrieb der Internet-Oma ein geharnischtes E-Mail. Aber die liess sich nicht beeindrucken. Sie postete das Mail in einem Reaktionsvideo, in dem sie sich den Mund zuhielt – und machte einfach weiter. Sehr zur Freude ihrer Fans.

