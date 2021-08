Konzert im Seebad Enge – Sie ist das «Best Talent» des Jahres In Caroline Alves’ Stimme schwingt stets eine Prise Melancholie mit, ihr Sound überzeugt mit einer Mischung aus Electro, Soul und Jazz. Jetzt kommt die Bielerin nach Zürich. Sara Belgeri

Caroline Alves ’ Sound bewegt sich irgendwo zwischen Electro, Soul und Jazz. Foto: Stephen Nthusi

Caroline Alves wächst in einer Favela in Rio de Janeiro auf. Mit elf Jahren kommt sie mit ihrer Mutter in die Schweiz. «Jeder, der zwei Länder in sich trägt, ist nirgends richtig zu Hause», sagte sie der «Berner Zeitung » . «Bin ich in Brasilien, vermisse ich die Schweiz, und umgekehrt.» Es fehle immer etwas.

Vielleicht ist es diese innere Zerrissenheit, die dazu führt, dass in der Stimme der 24-jährigen Bielerin immer eine gewisse Melancholie mitschwingt. Aber da ist auch der plötzliche Tod ihres Onkels, der selbst Musiker und eine wichtige Bezugsperson in ihrem Leben war. Um den Schicksalsschlag zu verarbeiten, stürzt sie sich in die Musik: Die Autodidaktin bringt sich mithilfe von Youtube-Videos das Gitarrespielen bei.