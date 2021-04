Clown-Theater – Sie ist die lustigste Feministin der Schweiz Gardi Hutter feiert ihr 40-Jahr-Bühnenjubiläum. Eine neue Biografie erzählt aus ihrem Leben. Zürich spielt auch eine Rolle. Stefan Busz

Aus dem Leben einer Clownin: Gardi Hutter im Theater Hechtplatz. Foto: Reto Oeschger

Die Clownin Gardi Hutter hat Zürcher Politikerinnen gezeigt, wie man sauber macht. Und auch sonst gibt es in ihrer Bühnenkarriere viele Bezüge zur Stadt. Hier hat Gardi Hutter ihre Ausbildung zur Theatermacherin begonnen, hier hat sie als tapfere Wäscherin Hanna ihr erstes Debakel am Theater Spektakel erlebt. Ein paar Zürcher Aspekte, herausgelesen aus ihrer neuen Biografie.

Die Animateurin

Sie habe Talent, sagte man ihr, aber sie sei zu klein: «Sie werden nie eine Hauptrolle spielen.» 1974 spricht Gardi Hutter, damals 21, in Zürich für die Schauspielschule vor – und wird angenommen. Denn sie will auch nicht nach Hollywood oder auf die grosse Bühne, sondern mit Jugendlichen Theater machen. Ihr erstes Stück, aufgeführt mit Realschülerinnen und Realschülern in Garagen an der Culmannstrasse, ist ein grosser Erfolg. Gardi Hutter kauft sich eine neue Honda 125.

Die Ratgeberin

Gardi Hutters Elternhaus steht in Altstätten. Ihr Freund (und späterer Ehemann) Ferruccio Cainero will sie besuchen – und nimmt den Zug nach Altstetten. Im Zürcher Aussenquartier gibt es keine Parkstrasse. Gardi Hutter klärt ihn auf: Altstätten liegt ganz woanders.

Die Spektakuläre

Anläufe zum Welterfolg: Gardi Hutter als tapfere Hanna. Foto: Peter Wenger

«Giovanna d’Arppo» hat im Juli 1981 Zürcher Premiere am Theater Spektakel. Zwei Vorstellungen gehen gut über die Freilichtbühne, der dritte Auftritt drinnen im Esszelt ist ein Desaster. Niemand schaut richtig zu. Gardi Hutter will im nächsten Jahr wieder am Festival auftreten, man sagt ihr ab: «Du warst schon mal da.» Sie könnte schreien vor Wut.

Die Philosophin

«Eine grosse Clownin als kleine Maus.» 1998 schreibt die NZZ das erste Mal im Lokalteil über Gardi Hutter (vorher trat sie im Veranstaltungskalender auf). Ins Feuilleton schafft sie es mit einem Verriss zu «Sekretärin gesucht». Sie habe ein komisches Stück serviert, das weder Fisch noch Vogel, vor allem aber zäh sei. Später wird die Zürcher Zeitung jubeln. «Gardi ist gar kein Clown, sie ist eine Philosophin. Und eine Feministin. Und eine Ahnenforscherin. Und bildende Künstlerin.»

Die grosse Schauspielerin

An Silvester 1997 steht Gardi Hutter als tragische Kaisertochter Rea auf der Pfauenbühne, zusammen mit Anne-Marie Blanc, der Grande Dame der Schweizer Theaterszene. Gespielt wird «Romulus der Grosse» von Dürrenmatt. Gardi Hutter hats also doch auf eine grosse Zürcher Bühne geschafft. «Trotz allem» ist auch der Titel ihrer höchst lesenswerten Biografie.

Die Eroberin

Ein legendärer Auftritt: Gardi Hutter im Nationalrätinnen-Saal. Foto: Keystone

Auftritt im Nationalratssaal, Frauensession 1991. Gardi Hutter ruft, als Wäscherin Hanna, in den Saal: «Meine Damen, mir scheint, Sie haben noch nie einen Besen in der Hand gehabt.» Sie macht dann den Zürcher Politikerinnen Lilian Uchtenhagen, Monika Stocker und Hedi Lang vor, wie man sauber macht. Ein legendärer Auftritt. «Gardi Hutter ist nicht nur die lustigste Schweizerin, sie ist auch die witzigste Feministin», schreibt ihre Biografin.

Die Zwischenruferin

Schauspieler Mathias Gnädinger bekommt im Federlos-Zelt auf dem Platzspitz den Hans-Reinhart-Ring. Moritz Leuenberger hält die Laudatio. Mit «Wer ist denn der da, was redet der so lange?» platzt Gardi Hutter in die Ehrung hinein und macht für das Publikum ein paar Spässe. Sie weiss bis heute nicht so recht, ob ihr Auftritt Moritz Leuenberger gefallen hat.

Die Gipfelstürmerin

Unterwegs im eigenen Leben: Sandra Studer, Michael von der Heide, Gardi Hutter. Foto: pd

Im Theater am Hechtplatz hätte im März ihre tapfere Hanna zum 40-Jahr-Bühnenjubiläum wieder auftreten sollen. Zu Theaterleiter Dominik Flaschka hat Gardi Hutter ein gutes Verhältnis, er schrieb ihr ein paar Rollen auf den Leib. In «Wanderful – There’s no Piz like Show Piz» spielt sie eine Frau mit Gumminasenallergie und träumt von einer neuen Karriere, in der niemand mehr über sie lacht. Wird nie passieren.

