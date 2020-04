Historiendrama aus Frankreich – Sie ist eine Ikone für alle In «Jeanne» erzählt der französische Regisseur Bruno Dumont höchst zeitgemäss vom Prozess gegen Jeanne d’Arc. Pascal Blum

Kämpft für Gott und Frankreich: Jeanne d'Arc (Lise Leplat Prudhomme).

Wie die Geschichte von Jeanne d’Arc ausgeht, ist kein Geheimnis, und an berühmten Darstellungen mangelt es der Filmgeschichte auch nicht gerade. Was reizte den verrückten Franzosen Bruno Dumont («P’tit Quinquin») also daran, nach seinem für den Sender Arte gedrehten Rockmusical «Jeannette» noch einmal auf das Leben der französischen Nationalheiligen zurückzukommen?

Ganz einfach: Dumont hat seine eigenen Visionen, wenn es um Jeanne d’Arc geht. Sein Sequel im gereiften Stadium ist ein Film, der tief geht und dennoch lustig und leicht daherkommt. Die 10-jährige Lise Leplat Prudhomme spielt die Ikone, in ihrem trotzigen Gesichtsausdruck steckt immense Kraft. Wie oft bei Dumont übernehmen Laiendarsteller mit interessanten Gesichtern die Nebenrollen. Zuerst führen sie mit Jeanne d’Arc auf rauen Dünen den Diskurs des Kriegs, nach der Niederlage von Compiègne treten sie auf als Ankläger im Kirchenprozess. Die Rolle eines Klerikers übernimmt der Chansonnier Christophe, der auch die Musik zu «Jeanne» geschrieben hat. Er hebt irgendwann sein von der Kapuze umhülltes Haupt und falsettiert ein Lied über den ewigen Schmerz der Verdammten. Da wird man ein bisschen zum Gläubigen.

Wesentlich Anteil an «Jeanne» haben die theologisch anspruchsvollen Auseinandersetzungen im Prozess. Unterwirft sich die Angeklagte dem Wort der Kirche, wo sie doch behauptet, Eingebungen direkt vom Herrn zu erhalten? Dumont stützt sich dabei auf das Jeanne-d’Arc-Stück des sozialistisch geprägten Autors Charles Péguy von Ende des 19. Jahrhunderts.

Bemerkenswert ist, dass «Jeanne» bei aller Künstlichkeit der Inszenierung immer wieder unmittelbar berührt. Dumonts Kämpferin kommt aus dem gewöhnlichen Leben, an einem Heiligengemälde hat der Regisseur kein Interesse. Vielmehr ist es das Kino, das die Verzauberung leistet, während Jeanne d’Arc eine Ikone bleibt, die unter Sterblichen lebt.

«Jeanne» wirkt ungemein zeitgemäss, es ist ein Porträt von Inspiration und Intelligenz angesichts der Arroganz der Unterdrücker. Einmal filmt Bruno Dumont auch nur minutenlang das Gesicht von Lise Leplat Prudhomme als Jeanne d’Arc. Er zeigt uns nicht zuletzt, welche Macht die Kindheit hat über uns, wie gross sie werden kann. Riesig.

Zu sehen online bei Riffraff