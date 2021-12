Meret Oppenheim – Sie ist grösser als das, was man Vorbild nennt Nina Zimmer, Direktorin des Kunstmuseums Bern, über die Schweizer Künstlerin Meret Oppenheim, der sie eine grosse Retrospektive widmet. Christoph Heim

Nina Zimmer, Direktorin des Kunstmuseums Bern, in der Ausstellung «Meret Oppenheim: Mon exposition». Bild: Adrian Moser / Tamedia AG

«Meret ist aus Berlin, dann kam sie nach Basel und schliesslich nach Bern. Das ist genau mein Weg. Das sind meine drei Städte. Meine Familie ist aus Berlin. Ich kam dann über Umwege nach Basel und jetzt bin ich in Bern.»

Seit August 2016 ist Nina Zimmer Direktorin des Kunstmuseums Bern und des Zentrums Paul Klee. Vorher war sie zehn Jahre Kuratorin am Kunstmuseum in Basel. In bester Erinnerung sind aus diesen Jahren ihre Ausstellungen «Vincent van Gogh: Die Landschaften», «Andy Warhol: The Early Years» und «Renoir: Zwischen Bohème und Bourgeoisie».