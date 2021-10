USA und China – Sie ist Joe Bidens Wunderwaffe im Handelskonflikt mit China Katherine Tai muss als US-Handelsbeauftragte Peking im Zaum halten. Dabei greift die Topdiplomatin auf Instrumente aus Donald Trumps Werkzeugkasten zurück. Fabian Fellmann aus Washington

Katherine Tai weiss, mit wem sie es in Peking zu tun hat. Die Handelsbeauftragte von US-Präsident Joe Biden befasst sich seit Jahren mit Chinas protektionistischer und dirigistischer Wirtschaftspolitik. Es war jedoch ihre Herkunft, die in China eine Kontroverse auslöste, als sie Anfang Jahr nominiert wurde.

Taiwanesische Medien bejubelten Tai als eine der Ihren. Ein perfektes Beispiel der zweiten Einwanderergeneration sei sie, in den USA geboren und aufgewachsen, aber mit der Heimat verwurzelt. Mandarin etwa spricht sie fliessend. Umgehend gifteten China-treue Zeitungen zurück, Tais Grosseltern stammten eigentlich vom chinesischen Festland, ihre Familie sei von dort nach Taiwan ausgewandert.

Wem ihre Loyalität in Wahrheit gehört, hat Tai schon ihr ganzes berufliches Leben lang bewiesen. Zwei Jahre lang unterrichtete die an den Eliteuniversitäten Yale und Harvard ausgebildete Anwältin in Guangzhou Englisch. Den Hauptteil ihrer Karriere indes hat sie dem Kampf für die amerikanischen Wirtschaftsinteressen gewidmet. Im US-Handelsministerium war sie unter anderem Chefin jener Abteilung, die chinesische Verfehlungen vor der Welthandelsorganisation WTO anprangerte.

Einen viel beachteten Erfolg erzielte sie, als sie eine Koalition westlicher Staaten zimmerte, um gemeinsam Druck auf China aufzubauen. Zuvor hatte Peking die Ausfuhr seltener Erden eingeschränkt; die Materialien werden zum Beispiel in Mobiltelefonen verbaut.

Eine harte Linie, aber auch pragmatisch

Obwohl von einem Demokraten nominiert, erhielt Tai selbst vom republikanischen Minderheitsführer Mitch McConnell das Prädikat, «durch und durch qualifiziert» zu sein. Als erste von Bidens Kandidatinnen schaffte Tai im Mai ihre Bestätigung durch den Senat ohne eine Gegenstimme. Sie schrieb dabei ein Stück Geschichte: Sie ist die erste farbige Frau in ihrem Amt.

Nun hat Tai ihre lange erwartete neue Strategie für den Umgang mit China vorgestellt. Die 47-Jährige ist dabei ihrem Ruf gerecht geworden, eine harte Gegenspielerin Pekings mit Sinn für Pragmatik zu sein. Sie rüffelte China schon wiederholt öffentlich dafür, eine mit Donald Trump abgeschlossene Vereinbarung zu missachten.

Peking sollte 2020 und 2021 für zusätzliche 200 Milliarden Dollar in den USA einkaufen, und bisher reichen die Bestellungen nicht aus, um dieses Ziel der sogenannten «Phase One» der Vereinbarung zu erreichen. Weder Tai noch Biden haben darum in Aussicht gestellt, eine Nachfolgeabmachung anzustreben.

Auch werden Tai und Biden die Strafzölle weiterführen, die Trump gegen China verhängt hatte. Biden liess gar zeitlich begrenzte Ausnahmebestimmungen aus Trumps Zeit verfallen, was zu einer Verschärfung des Kurses führte. Dem Druck amerikanischer Wirtschaftskreise und den Forderungen Chinas, die Zölle aufzuheben, widersteht Tai. Sie stellte zwar in Aussicht, neue Ausnahmen zu prüfen, indes ohne dabei präzise zu werden. Die USA könnten China nicht ändern – aber sie würden sich vor negativen Auswirkungen unfairen chinesischen Wettbewerbs mit allen Mitteln schützen.

Im Wesentlichen scheint unter Biden und Tai damit die trumpsche Handelspolitik gegenüber China weiterzugehen, allerdings hoffentlich weniger erratisch und besser abgestimmt mit Partnerländern. Tai bekundete ihren Willen dazu, indem sie jüngst Vertreterinnen der EU traf, auch Länder wie Grossbritannien, Japan, Australien und Indien wurden informiert.

Freihandel nur für die Arbeiterschaft

Klargemacht hat die US-Handelsbeauftragte zudem, dass sie keine Freihandels-Euphorikerin ist. Zu oft habe der Abbau von Zöllen in der Vergangenheit dazu geführt, dass Löhne und Sozialstandards gesunken seien. Auch dieses Thema kennt sie bestens: Als Wirtschaftsberaterin im Kongress nahm sie massgeblich Einfluss darauf, dass der Arbeitnehmerschutz in der Aktualisierung des Handelsabkommens mit Kanada und Mexiko besser verankert wurde.

Weitere Freihandelsabkommen will Tai nur dann abschliessen, wenn diese der amerikanischen Arbeiterschaft zugutekommen. Auch das klingt nicht nach einer kompletten Abkehr von der trumpschen Handelspolitik.

Fabian Fellmann schreibt seit mehr als 20 Jahren über politische Themen. Seit Sommer 2021 berichtet der Politologe als USA-Korrespondent aus Washington, D.C.

