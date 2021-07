Überfliegerin Simone Biles – Sie ist nur 142 Zentimeter gross und überragt doch alle Kunstturnerin Simone Biles kann zur grossen Figur der Olympischen Spiele werden. Weil sie zeigt, was sonst keine kann. Und macht, was sich kaum jemand traut. David Wiederkehr

In einer anderen Sphäre: Vier olympische Goldmedaillen hat Simone Biles schon, in Tokio sollen viele weitere hinzukommen. Foto: Ramsey Cardy (Getty Images)

Der Alarm ging sofort los. «Ich kann nicht mehr atmen», schrieb eine Userin in den sozialen Medien. Grund für ihre Unruhe war vor ein paar Tagen die Nachricht, dass eine Kunstturnerin aus dem amerikanischen Olympiakader positiv auf Corona getestet und deshalb isoliert wurde. Ihr Name wurde zunächst nicht genannt – Grund genug, präventiv in Ohnmacht zu fallen.

Letztlich war es Ersatzturnerin Kara Eaker, die in Quarantäne musste – aber was, wenn es Simone Biles getroffen hätte? Die 24-jährige Texanerin ist nicht nur die amerikanische Vorzeigeturnerin und das bekannteste Gesicht für den wichtigsten TV-Markt für Olympia, die USA. Sie ist das Gesicht der Spiele, deren grösster Star. Vor fünf Jahren in Rio gewann sie viermal Gold, und es wäre eine Sensation, würde ihr das in Tokio nicht wieder gelingen.