Geld für verspätete Flüge – Sie kämpfen für die Rechte der Fluggäste – und verdienen gut daran Wenn der Flieger viel zu spät landet, müsste die Fluggesellschaft eine Entschädigung zahlen. Ans Geld kommen Fluggäste aber fast nur, wenn sie es von Profis eintreiben lassen. Doch das kostet. Mathias Born

Bei Verspätungen stehen den Fluggästen Entschädigungen zu. Aber nur, wenn die Fluggesellschaft das Problem selber verursacht hat. Foto: Patrick Gutenberg

Die umständliche Heimreise steckt ihr noch in den Knochen: Eine Leserin erzählt, dass ihr Flugzeug nicht wie geplant abheben konnte. Schliesslich musste sie in Eigenregie ein Hotelzimmer organisieren und kam erst am Nachmittag des Folgetags erschöpft und übermüdet wieder zu Hause an. Für sie war klar: Sie kriegt die Auslagen für die Übernachtung zurückerstattet. Und sie hat wegen der grossen Verspätung auch Anrecht auf eine Entschädigung. Doch so einfach gings nicht: Die Fluggesellschaft beantwortete ihre Anfrage erst gar nicht.