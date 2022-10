Film-Highlights der Woche – Sie kämpfen gegen Sklavenhändler und Nachbarstämme «The Woman King» erzählt von afrikanischen Kriegerinnen. Dazu empfehlen wir eine Doku über die Aufstände in Chile und ein Porträt der Partystadt Rimini. Hans Jürg Zinsli Pascal Blum Gregor Schenker

Kriegerinnen verteidigen ihr Königreich. Szene aus «The Woman King». Foto: Sony Pictures Releasing Switzerland

The Woman King

Historienfilm von Gina Prince-Bythewood, USA/Ka 2022, 135 Min.

Wer hätte geahnt, dass es in Westafrika im 19. Jahrhundert eine rein weibliche Kriegselite gab? Diese sogenannten Agojie verteidigten nicht nur das Königreich der Dahomey gegen europäische Sklavenhändler, sondern setzten sich auch gegen aggressive Nachbarstämme zur Wehr. So jedenfalls erzählt es «The Woman King», wobei der Film wechselweise die Sicht der Heeresanführerin Nanisca (Viola Davis) und ihrer Ziehtochter Nawi (Thuso Mbedu) einnimmt.

Nawi, welche die Heirat mit einem älteren Mann ausgeschlagen hat, muss sich im Ausbildungscamp als fähige Kriegerin beweisen. Nanisca wiederum hat noch eine Rechnung mit ihrem alten Widersacher Oba (Jimmy Odukoya) offen. Und dann ist da noch der Portugiese Malik (Jordan Bolger), dessen Mutter eine Dahomey war und der sich sehr für Nawi interessiert.

«The Woman King» zeigt, was es bedeutet, eine Kriegerin zu sein und Verzicht zu üben – aber auch, was die Gemeinschaft der Agojie im Innersten zusammenhält. Der Film ist exquisit besetzt (wobei Viola Davis mit finsterer Mimik auf eine 100-prozentige Oscar-Nomination zusteuert). Die Action ist gut portioniert, der Soundtrack eine Wucht. Man könnte sich bloss wundern, warum die Portugiesen Portugiesisch reden, die Dahomey aber holpriges Englisch radebrechen. Auch am oft geäusserten Vorwurf, dass die Dahomey selber andere Stämme versklavten, mag was dran sein. Deshalb muss man aber nicht gleich den Film boykottieren, wie dies auf Social Media gefordert wird. (zas)

Mi país imaginario

Dokumentarfilm von Patricio Guzmán, Chile 2022, 83 Min.

Chile hat im September eine moderne Verfassung abgelehnt – eine Niederlage für die Linke im Land, die nach der sozialen Revolte 2019 ein euphorisches Reformprojekt angeschoben hatte. Fast hat man da schon vergessen, mit welcher Wut die Menschen damals auf die Strassen gegangen sind. Zuerst aus Protest gegen höhere U-Bahn-Preise und dann, weil sie überhaupt mehr Gerechtigkeit für die Ärmsten forderten.

Zum Glück hat Regisseur Patricio Guzmán den Moment dokumentiert: Der Aufstand der jungen Generation ist geprägt von den Frauen; die harte Reaktion des Staates erinnert Guzmán an die finsterste Zeit der Militärdiktatur.

Als Poet unter den Dokumentarfilmemachern hat Guzmán schon quasi kosmologische Filme über die Gewaltgeschichte seines Landes gemacht («Nostalgia de la luz»). Nun berichtet er auf klassischere, aber nicht minder eindringliche Art vom Aufbegehren in seiner Heimat. (blu)

Rimini

Drama von Ulrich Seidl, A/D/F 2022, 114 Min.

Rimini in der winterlichen Off-Season: Der Schlagersänger Richie Bravo (Michael Thomas) aus Österreich hat schon bessere Zeiten erlebt. Jetzt singt er Car-Touristen in speckigen Hotels seine alten Lieder vor (die eigens für den Film geschrieben wurden) und erfüllt den reifen weiblichen Fans auch innigere Wünsche. Bis eines Tages seine erwachsene Tochter aufkreuzt.

Ulrich Seidl befindet sich gerade wegen des angeblich schikanösen Drehs zu «Sparta» in einem Shitstorm. (Mehr dazu erfahren Sie hier.) Jener Film ist der zweite Teil eines Diptychons und handelt von Bravos Bruder. «Rimini» ist die erste Hälfte und zeigt Seidl einmal mehr als empathischen Regisseur. Auch wenn er sich zu wiederholen scheint: So sehnsüchtig war er noch nie. (blu)

Stüssihof

Drama von Nicolas Yves Aebi, CH 2022, 55 Min.

«Stüssihof» wirft einen Blick zurück ins Niederdorf der Achtziger. Foto: Nicolas Aebi

Zürich 1982: Colette (Sara Schroeder) wohnt am Stüssihof, sie erzählt uns Geschichten aus der Nachbarschaft. Ein junges Krokodil entläuft, einem Bauern wird sein Geld geklaut, und ein Punk streitet sich mit einem Polizisten, bis eine Nonne einschreitet: Boulevardtheater in elegantem Schwarzweiss. Fotograf Nicolas Yves Aebi hat mit «Cheibe Zürcher» eine Doku über das Langstrassenquartier gedreht, sein Spielfilm «Stüssihof» ist nun inspiriert von seiner Jugend im Niederdorf. Beide Filme werden im Doppelpack gezeigt. (ggs)

Do 6.10./Do 13.10., 20 Uhr, Stüssihof

Way Beyond

Dokumentarfilm von Pauline Julier, CH 2021, 61 Min.

Der Large Hadron Collider (LHC) bei Genf ist der leistungsstärkste Teilchenbeschleuniger der Welt. Aber was wäre, wenn die Forschung einen noch viel stärkeren zur Verfügung hätte? Die Dokumentarfilmerin Pauline Julier ist dabei, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Forschungszentrum Cern zusammenkommen, um den Future Circular Collider (FCC) zu besprechen, eine Anlage, die einst den LHC in den Schatten stellen soll. Eine gewaltige Maschine, mit der man den Grundfesten des Universums nachspüren könnte wie nie zuvor.

«Way Beyond» wird fast schon religiös, wenn es um die Zukunftsträume der wissenschaftlichen Gemeinde geht. In den Sitzungen und Konferenzen werden aber vor allem ganz bodenständige Dinge besprochen: Wer zahlt die Milliarden von Franken, die allein die Kabel kosten? Wie organisiert man die Verpflegung der Arbeiterinnen und Arbeiter auf der Riesenbaustelle? Und wie soll man jene Einzelteile transportieren, die für Lastwagen und Strassen schlicht zu gross sind? Ein faszinierender Clash von Wunsch und Realität.

Nach der Vorführung gibts eine Podiumsdiskussion mit der Regisseurin sowie mit Prof. Dr. Günther Dissertori, Rektor der ETH und Physiker. (ggs)

So 9.10., 18.50 Uhr, Riffraff

Ab Mi 12.10. auf Filmingo

Das verlorene Halsband der Taube

Märchen von Nacer Khemir, Tun 1991, 88 Min.

Die Suche nach einem Buch führt den Helden unter anderem zu einer Koranschule. Foto: Trigon

Ein arabisches Märchen mit betörend schönen Bildern: Ein junger Schüler der Kalligrafie will wissen, was die Liebe ist. Bei seinen Nachforschungen stösst er auf eine Buchseite, die von einer Prinzessin erzählt. Der Schüler ist fasziniert. Aber wo findet er den Rest des Buches? Nebenher gehts um einen Prinzen, der in einen Affen verwandelt wurde, und um einen Jungen, dessen Vater ein Flaschengeist ist. «Das verlorene Halsband der Taube» ist der mittlere Teil aus Nacer Khemirs Wüstentrilogie, die gerade frisch restauriert wurde. (ggs)

So 9.10., 13.15 Uhr; So 23.10., 11 Uhr; Arthouse Uto

Andor

Science-Fiction-Serie von Tony Gilroy, USA 2022, 12 Folgen

Seitdem «Star Wars» zum Disney-Konzern gehört, werden systematisch ganze Geschichten ausformuliert, die oft schon in den ersten Filmen angedeutet, aber jahrzehntelang Leerstellen für die Fantasie geblieben waren. Die neueste «Star Wars»-Serie «Andor» ist die Potenzierung dieses manischen Auserzählens und macht doch alles ganz anders: Es ist die Vorgeschichte zur Vorgeschichte.

Es geht um Cassian Andor – gespielt von Diego Luna –, einen etwas verschlagenen Protagonisten, der in Schwierigkeiten mit den Behörden des galaktischen Imperiums gerät, weil er in einer dunklen Gasse die falschen Typen umgelegt hat.

Allein das ist schon eine Revolution: Ein «Star Wars»-Held, der in dieser strikt in Gut und Böse geteilten Welt weder noch ist? Das gab es vorher höchstens bei Han Solo, gespielt von Harrison Ford in den alten Filmen. Allein dass die Gegenspieler auch ausnahmsweise so etwas wie einen Charakter bekommen, muss nach den letzten Filmen und Serien des Franchise schon als mutig gelten. «Andor» bringt wieder etwas Farbe in das schwarz-weisse «Star Wars»-Universum. (SZ)

Auf Disney+

