Film-Highlights der Woche – Sie kämpfen um ihren Wohnblock «Gagarine» dreht sich um die Menschen einer zerfallenen Siedlung. Dazu empfehlen wir ein Musical von Steven Spielberg und eine Weltuntergangssatire. Matthias Lerf Hans Jürg Zinsli Gregor Schenker

Yuri (Alséni Bathily) sieht seine Wohnsiedlung mit ganz eigenen Augen. Szene aus «Gagarine». Foto: Filmcoopi

Gagarine

Banlieue-Drama von Fanny Liatard und Jérémie Trouilh, Frankreich 2020, 97 Min.

Filme über Jugendliche aus der Banlieue sind schon fast ein eigenes Genre. Nach dem Cannes-Sieger «Dheepan» (2015) und dem französischen Oscarbeitrag «Les Misérables» (2019) kommt deshalb «Gagarine» auf den ersten Blick fast zu spät. Aber der Film ist ganz anders und sogar noch ein wenig besser als seine kraftvollen Vorgänger.

Das Regieduo Fanny Liatard und Jérémie Trouilh hat in der Cité Gagarine gedreht, einem einst innovativen sozialen Wohnbauprojekt im Südosten von Paris. Benannt ist es nach dem sowjetischen Kosmonauten Juri Gagarin, der die Siedlung zu ihren Vorzeigezeiten in den 1960er-Jahren tatsächlich besucht hatte. Auch Yuri (Alséni Bathily), der sein ganzes junges Leben dort verbracht hat, ist nach dem ersten Mann im All benannt. Das Gagarine-Quartier ist inzwischen am Zerfallen. Yuri und ein paar Unentwegte wollen sich aber nicht vertreiben lassen. Und die Roma-Familie, die vor den Wolkenkratzern haust, ebenfalls nicht.