Yoko Ono im Kunsthaus – Sie kämpft für Frieden und die Rechte der Frau Das Kunsthaus Zürich zeigt erstmals in der Schweiz das künstlerische Werk von Yoko Ono. Christoph Heim

Yoko Ono, London 2013. Foto: Kate Garner ©Yoko Ono

Am besten hört man sich wieder einmal «Give Peace a Chance» an, um sich auf die Ausstellung von Yoko Ono im Kunsthaus Zürich einzustimmen. Der Song, den John Lennon und Yoko Ono zusammen mit Freunden am 1. Juni 1969 in einem Hotelzimmer in Montreal eingespielt hatten, war gegen den Vietnamkrieg gerichtet und wurde zur Friedenshymne der Hippies. Angesichts von Putins Krieg gegen die Ukraine ist er unversehens zum Lied der Stunde geworden.