Moonwalks im El Lokal – Sie klingen wie Cowboys auf Drogen Die Band aus Michigan kommt nach Zürich. Mit ihrem neuen Album «Western Mystery Tradition» überzeugen die Moonwalks auch Country-Hasser. Sepinud Poorghadiri

Die Band aus Michigan definiert das Country-Genre neu. Am Samstag spielen sie im El Lokal in Zürich. Foto: PD

Nicht wenige antworten auf die Frage nach dem Musikgeschmack mit: «Alles ausser Country.» Wer sich aber den Sound der Band Moonwalks anhört, könnte bald vom Gegenteil überzeugt werden. Das US-amerikanische Trio, bestehend aus Schlagzeugerin Kerrigan Pearce, Leadsänger Jake Dean und Bassistin Kate Gutwalt, fasziniert mit seiner Fähigkeit, das traditionelle Genre neu zu definieren.

Bereits die ersten Minuten ihres neuen Albums «Western Mystery Tradition» erinnern dem Albumnamen getreu stark an Western und Country. Die Single «Natural Possession» malt ein musikalisches Bild des Wilden Westens. Jake Dean singt mit beinahe jammernder Stimme von einem einsamen Gang durch die Strassen und von den Träumen von einer Frau, die ihn im Morgengrauen nach Hause verfolgt. Begleitet wird er von akustischer Gitarre, Banjo und Pfeifen. Beim Hören kann man den einsamen Cowboy mit weissem Hut also praktisch vor sich sehen.

Es wird einem heiss und schwindelig

Im Verlauf des Albums entfernt sich die Musik vom Country-Stil, der Sound wird experimenteller: «Cherry Shade» zeigt im Verlauf der drei Minuten mehr und mehr Rock-Elemente, etwa E-Gitarrensolos und Beats, deren repetitive Natur fast schon eine Trance auslöst und gleichzeitig zum Tanzen anregt. Ein Zusammentreffen von Country und Psychedelika, sozusagen.

Auch das Musikvideo zu «Natural Possession» entfernt sich bildsprachlich vom Wilden Westen. Komplett in Rot- und Gelbtöne gehalten, zeigt das Video die Bandmitglieder in einem verlassenen Vergnügungspark. Gefilmt in Stop-Motion, sind sie mal desillusioniert auf einer Achterbahn zu sehen, mal wie sie ziellos am Strand herumirren. Immer wieder werden kleine Mädchen gezeigt, die mit starr blickenden Puppen in ihren Armen das Grusel-Klischee erfüllen.

Mit dem Video wird zwar keine Geschichte erzählt, doch durchaus ein Gefühl vermittelt: Am Ende wird einem heiss und beinahe schwindelig – es fühlt sich so an, als hätte man dem Hitzeflimmern über dem Asphalt zu lange zugeschaut.

Fehler gefunden?Jetzt melden.