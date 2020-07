Touristenboom im Zürcher Oberland – «Sie kommen, weil es wie zu Hause ist – einfach mit Züritüütsch» Viele E-Bikerinnen, Wanderer oder Familien im Wohnmobil: Touristische Randgebiete wie das Zürcher Oberland profitieren von der Corona-Krise und stossen plötzlich auf nationales Interesse. Martin Sturzenegger

Weitblick auf Wanderhügel und den Zürichsee: Ausflugsberg Atzmännig. Foto: Andrea Zahler

Badeferien in der Toskana, Inselhopping auf den Bahamas oder ein Roadtrip durch die USA. Das war letztes Jahr. Viele Schweizerinnen und Schweizer leben dieses Jahr ihre Reisesehnsüchte in der Heimat aus. In die Kränze kommen deshalb nähere Destinationen. Baden im Vierwaldstättersee? Aber sicher! Bungeejumping im Verzascatal? Sicuramente! Wein degustieren im Wallis? Bien sûr!