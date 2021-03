Gina Étés Debütalbum – Sie kommentiert das Weltgeschehen Die Zürcherin Gina Été hat kürzlich mit der Single «Trauma» ihr Debütalbum angekündigt. Ihr Pop ist persönlich – und politisch. Sara Belgeri

Singt auf vier Sprachen und spielt die Bratsche wie eine Gitarre: Gina Été. Foto: Nina-Maria Glahé

«I am sorry for what my country's done to you», wiederholt Gina Été mit zarter Stimme in «Trauma». Immer und immer wieder. Im Lied, das Anfang Februar erschienen ist, thematisiert sie die Erlebnisse eines Geflüchteten, fragt nach Schmerz und Erlebtem. Und entschuldigt sich. «Die Schweiz tut so, als wären die Geflüchteten nicht ihr Problem», sagt Été am Telefon, «aber dadurch, dass unser Land Hilfe unterlässt, macht es sich zum Täter.» Hilflos fühle sie sich, als wären ihr die Hände gebunden. «Trauma» ist somit nicht nur der Auftakt zu ihrem Debütalbum «Erased by Thought», sondern auch ein kritischer Kommentar zur Politik in der Schweiz und in Europa.