Trendsport Street Racket – Diese Schweizer kündigten ihre Jobs, um die Welt zu bewegen Aus Zufall erfanden Marcel und Rahel Straub eine neue Sportart, nun verbreitet sie sich in Schulen, im Militär, in Flüchtlingsheimen und Gefängnissen. Wie funktioniert Street Racket? Simon Graf

Die Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse Heusser strömen voller Tatendrang aus dem Schulzimmer. Es ist 10-Uhr-Pause an diesem Dezembervormittag im Schulhaus Sonnenberg in Thalwil am Zürichsee. Doch anstatt nach draussen zu stürmen, um Fussball zu spielen, ergreifen sie ihre kleinen Holzrackets und spielen mit einem weichen gelben Ball im breiten Korridor eine Art Tennis ohne Netz. Mädchen und Buben zusammen. Es wird gejubelt, gehadert, diskutiert.