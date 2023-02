«Pleasure» in der Gessnerallee – Sie laden ein zu einer Nacht des Vergnügens Im Programm: Marshmallows, Slapping, aber keine Rollstuhlpirouette: Edwin Ramirez und Nina Mühlemann zeigen ihre neue Late Night Variety Show. Stefan Busz

«Unsere Körper bewegen sich anders, als die Leute es gewohnt sind»: Nina Mühlemann, Edwin Ramirez. Foto: Jean-Marc Thurmes

Er ist Dionysos. Sie ist Medusa. Das sind die Namen, die sich Edwin Ramirez und Nina Mühlemann für ihre neue Performance «Pleasure» gegeben haben. Die beiden laden in der Gessnerallee ein zu einer Reise in die Unterwelt, hier heisst es: Willkommen in der Nacht des Vergnügens! Da gibt es ein rundes Silberbett auf der Bühne. Einen Teller mit pastellfarbenen Marshmallows. Fliessende Lava auf der Leinwand. Und es gibt auch Spanking und Slapping – natürlich auf Consent-Basis. (Für Menschen, die mit den Ausdrücken nicht so vertraut sind, Spanking und Slapping meinen das mehr oder wenige sanfte Schlagen auf den Körper.)