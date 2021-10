Millionen für den Erfolg – Sie lässt Sportlerinnen jubeln und bezahlt notfalls auch die Miete

50 Jahre Schweizer Sporthilfe – Sie lässt Sportlerinnen jubeln und bezahlt notfalls auch die Miete Ohne die Sporthilfe gäbe es weniger Olympiasiege. Künftig will sie noch mehr Millionen auszahlen. Im vergangenen halben Jahr hat sie ihre Anzahl Gönner verdoppelt. Marco Keller

Eine hundertprozentige Erfolgsquote

Auch die drei Frauen, die im Mountainbike in Tokio Gold, Silber und Bronze holten, profitierten von der Sporthilfe (v.l.): Sina Frei, Jolanda Neff, Linda Indergand. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Es ist eine beeindruckende Zahl. Bei den 54 Schweizerinnen und Schweizern, die an den Olympischen Spielen in Tokio eine Medaille oder ein Diplom holten, weist die Sporthilfe eine hundertprozentige Erfolgsquote auf. Alle, die in Japan ihren Einsatz in den Top 8 beendeten, profitierten auf ihrem sportlichen Weg irgendwann von der direkten Unterstützung der Sporthilfe. Inklusive Paralympics bleibt der Wert mit 66 von 69 sehr hoch.

«50 Jahre des Erfolgs» steht auf der Titelseite der Jubiläumsausgabe des Sporthilfe-Magazins. Tatsächlich ist die Organisation eine Erfolgsgeschichte. Über 20’000 Athletinnen und Athleten kamen bisher in den Genuss von Fördergeldern, insgesamt schüttete die Sporthilfe mehr als 150 Millionen Franken aus. Aktuell werden pro Jahr rund 1050 Schweizer Sporthoffnungen mit einem Gesamtbeitrag von 9,1 Millionen Franken unterstützt.