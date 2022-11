Film-Highlights der Woche – Sie lieben sich und fressen Menschen «Bones and All» erzählt von einem Kannibalenpaar, «Call Jane» vom Abtreibungsverbot in den Sechzigern und «Pinocchio» eine neue Version des alten Märchens. Gregor Schenker Zoé Richardet

Lee (Timothée Chalamet) und Maren (Taylor Russell) ernähren sich von Menschenfleisch. Szene aus «Bones and All». Foto: MGM

Bones and All

Horrorfilm von Luca Guadagnino, USA 2022, 131 Min.

Am Anfang dieses Films steht eine Pyjama-Party, die mit Blut und Geschrei endet: Die junge Maren (Taylor Russell) wurde vom beliebtesten Mädchen der Schule zu sich nach Hause eingeladen. Endlich hat sie Anschluss gefunden. Sie und die Gastgeberin verstehen sich wunderbar – doch dann kann Maren nicht mehr zurückhalten: Sie beisst dem anderen Mädchen einen Finger ab.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein kannibalisches Verlangen die junge Frau überkommt. Schon als Kleinkind hat Maren eine Babysitterin zu Tode gebissen, in einem Klassenlager hat sie einen Bub aufgefressen. Die neuste Episode ist für ihren Vater zu viel: Er haut heimlich ab.

Auf sich allein gestellt, macht sich Maren auf die Suche nach ihrer Mutter. Unterwegs findet sie heraus, dass es noch andere Menschen wie sie gibt, sogenannte «Eater». Besonders spannend findet sie Lee (Timothée Chalamet), einen Jungen in ihrem Alter. Zusammen reisen sie durch den Mittleren Westen.

Regisseur Luca Guadagnino stellte «Bones and All» – auf Deutsch etwa «Mit Haut und Haaren» – am vergangenen Zurich Film Festival persönlich vor. Jetzt kommt der Film regulär in unsere Kinos. Der Italiener ist ein Spezialist für Liebesgeschichten («Call Me By Your Name») und Horror («Suspiria»), hier hat er beides kombiniert. Und weil er eine nostalgische Ader hat, versetzt er die Story in die Achtziger. «Bones and All», basierend auf dem Roman von Camille DeAngelis, ist elegant erzählt und subtil gespielt, aber in den Horrorszenen brutal. Nichts für empfindliche Mägen. (ggs)

Call Jane

Drama von Phyllis Nagy, USA 2022, 121 Min.

«Nein», entscheidet das Komitee der Klinik. Joy (Elizabeth Banks) darf nicht abtreiben, obwohl die Schwangerschaft ihr Leben gefährdet. Das Komitee besteht ausschliesslich aus Männern, Joy selbst darf lediglich als Zuhörerin am runden Tisch sitzen.

Dieser runde Tisch befindet sich in den USA der 60er-Jahre. «Call Jane» erzählt eine fiktionale Geschichte rund ums reale Untergrundnetzwerk der «Janes», das von 1969 bis 1973 sichere Abtreibungen garantierte, als diese noch weitgehend verboten waren.

Trotz der düsteren Thematik kommt der Film leichtfüssig daher, weil er es schafft, aus der Reibung zwischen dem Heute und Gestern eine gewisse Komik zu entwickeln. Häufig lacht man über die veralteten Geschlechtervorstellungen im Film. Der zeitweilig moralisierende Touch stört kaum, wenn man «Call Jane» als das betrachtet, was es ist: ein politisches Statement zur Abtreibungsdebatte unserer Zeit. (ric)

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Märchenfilm von Guillermo del Toro und Mark Gustafson, USA 2022, 114 Min.

Disney+ gegen Netflix: Beide Streamingplattformen haben diesen Herbst einen Pinocchio-Film im Programm. Die Disney-Studios waren schneller mit ihrem Realfilmremake des Zeichentrickklassikers, das bereits im September startete. Aber diese Version ist lieblos und langweilig, obwohl Tom Hanks den alten Holzschnitzer Geppetto spielt.

Ein kleines Meisterwerk ist dagegen die Stop-Motion-Variante von Netflix, die vor dem Streamingstart im Dezember eine Kinoauswertung im kleinen Umfang erhält. Regisseur Guillermo del Toro («The Shape of Water») gibt der alten Geschichte ihre wilde Seite zurück, weswegen der Film allerdings nicht geeignet für jüngere Kinder ist. Geppetto ist wahnsinnig vor Trauer nach dem Tod seines Sohns. Wenn er im Suff eine Marionette schnitzt, die dem kleinen Carlos gleicht, und diese dann zum Leben erwacht, ist das wie eine Szene aus «Frankenstein».

Auch sonst ist das eine faszinierende Neuinterpretation: Del Toro versetzt die Handlung ins faschistische Italien, in einer Szene sehen wir gar Mussolini. Das Militär hat ein ausgeprägtes Interesse an Pinocchio – als lebendige Puppe ist er schliesslich unsterblich, soll heissen: der perfekte Soldat. (ggs)

Perfect Blue

Anime von Satoshi Kon, Jap 1997, 81 Min.

Die studentische Filmstelle zeigt aktuell Filme zum Thema «Doppelgänger». In «Perfect Blue» ist es eine unbekannte Person, die sich im Internet als die junge Popsängerin Mima ausgibt und in ihrem Namen ein öffentliches Tagebuch führt. Das Unheimliche daran: Die Einträge geben tatsächlich die intimsten Gedanken von Mima wieder. Ein gekonntes Spiel mit Realität und Einbildung des leider früh verstorbenen Anime-Regisseurs Satoshi Kon. (ggs)

Di 29.11., 20 Uhr, Stuz 2, Universitätsstrasse 6

Fondue-Open-Air

Fondue statt Popcorn: In Zusammenarbeit mit Pathé zeigt das Restaurant Chäsalp Filme unter freiem Himmel. Da wird die Leinwand im Aussenbereich aufgespannt. Gegen die Kälte gibt es Wolldecken, Feuerschalen und eben Fondue. Einige der Filme laufen nur in der deutschen Synchronfassung, andere aber mit Originalton und Untertiteln – etwa das Biopic «Elvis» oder der Horrorklassiker «Scream». (ggs)

Bis Sa 31.12., Chäsalp, Tobelhofstrasse 236, fonduekino.ch

On Her Majesty’s Secret Service

Agentenfilm von Peter Hunt, GB 1969, 142 Min.

Die Reihe «Fremde Heimat» ist der Schweiz als Filmkulisse gewidmet. So wurde der Schilthorngipfel in den Berner Alpen dank James Bond berühmt: Die Gipfelstation mit dem Drehrestaurant Piz Gloria spielt eine zentrale Rolle in «On Her Majesty’s Secret Service». Es ist hier ein Institut, wo angeblich Allergien erforscht werden – in Wirklichkeit entwickelt Bösewicht Blofeld (Telly Savalas) im Keller tödliche Viren. Geheimagent Bond (George Lazenby) schleust sich heimlich ein. (ggs)

Mo 28.11./Di 20.12./Sa 31.12., Filmpodium

Shark Attack 3: Megalodon

Horrorfilm von David Worth, USA 2002, 99 Min.

Die Berner Kultmoviegang ist wieder zu Gast in Zürich und zeigt einen Trashfilm: «Shark Attack 3: Megalodon» ist berüchtigt für unfreiwillig komische Dialoge und furchtbare Spezialeffekte. Eine besonders schlecht getrickste Szene ging in den frühen Tagen von Youtube viral. In der frisst der Riesenhai, um den sich die Handlung dreht, mehrere Schiffspassagiere – es sind sichtlich Aufnahmen von einem normalen Hai, in das die Darstellerinnen und Darsteller verkleinert hineinkopiert wurden. (ggs)

Fr 25.11., 21 Uhr, Arthouse Uto

Gregor Schenker ist seit 2012 Filmredaktor im Ressort Zürich Leben. Er hat in Zürich Germanistik, Filmwissenschaft und Psychologie studiert. Mehr Infos @GregorSchenker

Fehler gefunden?Jetzt melden.