Gegen Stalking vorgehen – Sie litt jahrelang unter einem schizophrenen Stalker Fast zehn Jahre lang schickt er ihr anzügliche SMS, taucht vor ihrer Wohnung auf, macht sie bei ihrem Chef schlecht. Sie geht gegen ihn bis vor Bundesgericht – und siegt am Schluss. Jonas Gabrieli

Heute kann sie wieder mit dem Bus nach Hause und muss nicht mehr das Taxi nehmen. Foto: Madeleine Schoder

Immer wenn Hannah Liechti (Name geändert) an ihren Stalker denkt, hört sie ein Pfeifen im Ohr. «Den Tinnitus bekam ich vom vielen Stress», sagt sie während eines Gesprächs auf der Redaktion dieser Zeitung. Wenn es an der Tür unangemeldet klingelt, erhöht sich ihr Puls. Über ihren Stalker zu reden, wühlt die Frau sichtlich auf. Sie wirkt zurückhaltend, spricht leise und langsam.