Porträt von Alt-Regierungsrätin – Sie löste Konflikte aus – jetzt ist sie Mediatorin Franziska Roth hat ihre belastende politische Vergangenheit hinter sich gelassen. Der früheren Aargauer SVP-Regierungsrätin ist im Kanton Zürich ein Neustart gelungen. Alessandra Paone

Die frühere Aargauer SVP-Regierungsrätin Franziska Roth betreibt in Dielsdorf im Kanton Zürich eine eigene Anwaltskanzlei und bietet ihre Dienste als Mediatorin an. Foto: PD

Zuerst will Franziska Roth das Telefongespräch sofort abbrechen. Nein, sie wolle keine Auskunft geben, sagt sie. Dann hält sie einen Moment inne und fügt an: «Eigentlich muss ich mich ja nicht verstecken.»

Am Wochenende machte die «Aargauer Zeitung» publik, dass Roth zwei Jahre nach ihrem Rücktritt als Aargauer Regierungsrätin in Dielsdorf im Kanton Zürich eine eigene Anwaltskanzlei betreibt und ihre Dienste als Mediatorin anbietet. Sie will, so heisst es auf ihrer Website, «Konfliktparteien auf ihrem Weg zur Konfliktlösung unterstützen».

Als Politikerin hat sie oft genug Konfliktsituationen erlebt. Es war für sie damals im Departement für Gesundheit und Soziales eine schwierige Zeit: Entlassungen, Mitarbeiter, die davonliefen, interne Streitigkeiten, Kommunikationsprobleme und Zweifel an ihrer Führungskompetenz. Die Regierung ordnete sogar eine externe Untersuchung ihres Departements an. Auch im Parlament wurde sie von verschiedenen Parteien harsch kritisiert, bis sich am Ende selbst ihre eigene Partei, die SVP, von ihr abwandte. Roth trat aus der Kantonalpartei aus.