Vegane Schuhmode - Sie macht High-Heels aus Apfelresten

Vegan bis in die Zehenspitzen – Unternehmerin aus Thalwil produziert Schuhe aus Äpfeln Die Thalwilerin Sibylle Oetiker erweitert den Trend der veganen Mode. Die Partnerin von Ex-Botschafter Thomas Borer stellt Schuhe aus Apfelleder her. Rahel Urech

Bislang hat Sibylle Oetiker bereits gut hundert Schuhe verkauft, das Paar zu 159 Franken. Foto: André Springer

Die Zeiten, als ökologische Schuhe den Augen wehtaten und ihre Trägerinnen auf Attraktivitätsstufe Trampel senkten, sind vorbei. Sibylle Oetiker liefert den Beweis, dass nachhaltig auch elegant sein kann. Die Beine leger übereinandergeschlagen, sitzt die Gründerin des Modelabels Sashay im Restaurant Portofino in Thalwil, nur wenige Hundert Meter vom Haus an der Seestrasse entfernt, in dem sie seit drei Jahren mit Ex-Botschafter Thomas Borer wohnt.

Sibylle Oetiker hat lange blonde Haare, trägt eine weisse Bluse, darüber ein grünes Jackett. An ihren Füssen sitzt ein Schuh aus ihrer ersten Kollektion, der den Namen Ally trägt: Ein zierlicher, spitz zulaufender, beiger Pump mit sieben Zentimeter hohen Absätzen. Alle bisher im Onlineshop erhältlichen Modelle haben mindestens fünf Zentimeter Absatz, denn die 39-Jährige liebt High Heels. «Mit hochhackigen Schuhen geht eine Frau anders. Sie schwebt anmutig durch den Raum und zieht die Blicke auf sich», sagt sie. Sashaying bedeutet übersetzt denn auch hüftschwingend zu gleiten.