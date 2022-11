«Sie nahmen in Kauf, vier- bis sechsjährige Kinder zu traumatisieren»

Frau Butler, eben wurde in Colorado Springs ein LGBTQ-Club überfallen, fünf Menschen wurden ermordet.

Es ist unfassbar, wie sehr sich die Geschichte wiederholt! Einerseits bewegen wir uns in Richtung einer offeneren, toleranteren Gesellschaft, andererseits gibt es den Backlash. Jüngst, vor den Midterm-Wahlen in den USA, wurde von Rechtsextremen offen gegen Menschen der LGBTQ-Community gehetzt. Es gibt einen sehr echten Hass, und das macht mich traurig. Und wenn manche sagen «So etwas kann in der Schweiz nicht passieren», halte ich das für eine sehr gefährliche Einschätzung.