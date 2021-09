Album-Release von Kush K – Sie nehmens gelassen Das neue Album von Kush K ist herrlich unaufgeregt. Ihr minimalistisch-verträumter Sound hat beinahe schon eine therapeutische Wirkung. Sara Belgeri

Catia Lanfranchi (r.), die Frontfrau von Kush K. Foto: Noémi Ottilia Szabo

Mit ihrem Debütalbum «Lotophagi» feierten Kush K letztes Jahr gleich einen ersten Erfolg: Es wurde zum Indie-Album des Jahres 2020 gekürt. Jetzt, eineinhalb Jahre später, legt die fünfköpfige Band, deren Mitglieder aus Bern, Zürich, Genf und Neuenburg stammen, ein zweites Album vor.

«Your Humming» heisst das Werk. Und es ist herrlich unaufgeregt. Während die Tracks ihres letzten Albums noch deutlich mehr Tempo hatten, schalten Kush K jetzt gleich mehrere Gänge runter.

In Stücken wie dem titelgebenden «Your Humming» bauen Kush K erst einmal verträumte Klangwelten auf. Während fünf Minuten erklingen Rasseln, Gitarrensaiten werden gezupft, irgendwann setzen sanfte Synth-Klänge ein. Dann legt sich die Stimme von Leadsängerin Catia Lanfranchi darüber. Das erinnert ein wenig an die minimalistisch-psychedelische Musik von Mazzy Star oder an die von Cat Power – zumindest ist Kush Ks Sound genauso beruhigend, ja, er hat fast schon eine therapeutische Wirkung.