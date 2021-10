Zu Besuch in der Silberkugel Oerlikon – Sie nennen ihn Silberbeefy Es ist der beste Burger der Stadt. Sagt die Kolumnistin Michèle Roten. Also ab ins Lokal, wo Fast Food in der Schweiz erfunden wurde. Stefan Busz

Schnell, gut, günstig: Original Beefy, hier in der Menüversion. Foto: Sabina Bobst

Es gibt noch zwei. Die eine Silberkugel steht am Bleicherweg in der City. Die andere in Oerlikon. Da wollen wir jetzt hin. Nicht aus nostalgischen Gründen, Stichworte: Zeitkapsel, Ueli Prager, die Schweiz in den Sixties. Sondern weil wir gerade in Oerlikon waren. Und Lust auf einen Burger hatten. Man nennt es auch Hunger.

Ein Kapitel der Schweizer Schnellessgeschichte ist zu besichtigen. Ueli Prager, der Gastropionier, ist der Erfinder der Silberkugel, er hat die Idee des amerikanischen Diners hier eingemeindet, schnell, gut, günstig sollte alles sein. 1962 eröffnete der erste Imbiss. Man sagte dem Lokal: Schnellverpflegungsrestaurant. Von Fast Food war damals noch nicht die Rede. McDonald’s kam erst vierzehn Jahre später.