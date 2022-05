Putins kriegerische Siegesrede – «Sie planten eine Invasion in unser historisches Land» Der russische Präsident hat bei seiner Rede zum Ende des Zweiten Weltkriegs scharfe Vorwürfe gegen den Westen erhoben. Und angedeutet, wie es in der Ukraine weitergehen soll. Zita Affentranger

Sieht sein Land damals wie heute bedroht: Der russische Präsident Wladimir Putin, umringt von Veteranen des Zweiten Weltkriegs. Foto: Mikhail Metzel (AP)

Auf den ersten Blick war es eine Parade wie immer. 11’000 Soldaten, laut Kreml zum Teil direkt aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine, sind über den Roten Platz in Moskau marschiert. Was die Militärtechnik betrifft, war der Aufmarsch sogar eher bescheiden: Wegen schlechten Wetters wurde auf die Vorführung der Luftwaffe verzichtet, welche die russische Trikolore und das berüchtigte Kriegssymbol Z an den Himmel malen sollte. Auch die Präsentation des atomsicheren Präsidentenflugzeugs, das bei den Paraden üblicherweise mitfliegt, ist ausgefallen.