Gedenken in Moskau an die Toten von Dnipro – Sie protestieren mit Blumen gegen das Blutbad «Wir alle fühlen wirklich mit», sagt eine Moskauerin, die am Denkmal einer ukrainischen Dichterin Blumen für die Toten von Dnipro niederlegt. Tatsächlich ist sie nicht allein – doch der Rückhalt für Putins Krieg überwiegt. Silke Bigalke aus Moskau

Ein Mann legt Blumen nieder vor der Bronzestatue der ukrainischen Dichterin Lessja Ukrajinka in Moskau. Foto: Alexander Nemenow (AFP)

Der Polizeiwagen steht immer noch auf dem kleinen Parkstreifen mitten in Moskau. Sein Blaulicht ist durch die Bäume zu sehen, es leuchtet den Weg zum Denkmal. Die Bronzestatue der ukrainischen Dichterin Lessja Ukrajinka ist seit Tagen Schauplatz einer in Russland sehr seltenen öffentlichen Demonstration: Moskauer legen dort Blumen für die zivilen Opfer in der Ukraine ab.