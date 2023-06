Liv Strömquist im Porträt – Sie provoziert mit Periodenblut und erklärt den Hype um Kylie Jenners Lippen Seit über 20 Jahren schreibt und zeichnet die studierte Politikwissenschaftlerin Comics. Jetzt widmet der Strauhof ihrem Oeuvre eine Ausstellung. Zoé Richardet

Liv Strömquist eckt mit ihren gesellschaftskritischen Comics an – und unterhält bestens. Foto: Maja Flink

Zwei Eisläuferinnen in Schwarz-Weiss, jeweils ein Bein graziös in die Luft gestreckt. Im Schritt der beiden leuchtet je ein roter Blutfleck. Dieses Bild, gezeichnet von der schwedischen Comicschaffenden Liv Strömquist, hing vor einigen Jahren in Stockholms U-Bahnen. Mehrfach kam es dabei zu Beschwerden, die Plakate wurden zerstört oder mit Farbe beworfen. Denn was die Künstlerin hier darstellte, ist selbst in verhältnismässig emanzipierten Gesellschaften noch ein Tabuthema.