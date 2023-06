Konzert in der Zürcher Bäckeranlage – Sie rocken im Glitzer-Look und singen Kauderwelsch Mit ihrem wilden Musikstilmix und ihren auffälligen Outfits waren Blind Butcher aus Luzern bereits auf Europatournee. Mit seinen absurden Songs wirft das Duo viele Fragen auf. Zoé Richardet

Sie treten liebend gern in extravaganten Outfits auf: Blind Butcher aus Luzern. Foto: Ralph Kühne

Wer wippt in hautengen Einteilern oder paillettenbesetzten Kostümen in den Spiessbürger-Gärten der Schweiz und macht dabei Musik? Das Duo Blind Butcher im Musikvideo zum Lied «Liebe Leben». Durch die Luft fliegt ein Brot mit Propeller, in Planschbecken liegen Menschen in silbernen Einteilern mit Meerjungfrauen-Flosse. Hier trifft Ästhetik auf Humor – ein absolutes Spektakel, in das man sich auf den ersten Blick verliebt.