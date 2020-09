Berühmte Anwältin in New York – Sie sah Chapo Guzmán – und es machte «klick» Die junge Anwältin Mariel Colón will den Chef des Sinaloa-Kartells aus dem Gefängnis holen. Sein Vertrauen gewann sie schon beim ersten Treffen. Sandro Benini

«Mein Erfolg beruht auf Willensstärke und Glück»: Mariel Colón Foto: The Law Office of Michael Lambert

Nachdem Mariel Colón in New York die Anwaltsprüfung abgelegt hatte, bewarb sie sich bei einer Anwaltskanzlei, die eine Juristin mit perfekten Spanischkenntnissen suchte. Es gehe darum, jemanden in einem wichtigen Prozess zu verteidigen. Der Angeklagte könne kein Wort Englisch.

Später erzählte Colón amerikanischen Medien: «Ich fragte, wer denn der Angeklagte sei. Sie nannten einen Namen, den ich schon einmal gehört hatte. Als ich ihn zu Hause googelte, dachte ich: ‹Holy shit›.» Der Mann, den sie gemeinsam mit einem Team hochkarätiger Anwälte verteidigen sollte, war Joaquín Loera alias Chapo Guzmán. Der legendäre Boss des Sinaloa-Kartells.

«Chapo ist eine liebenswerte Person»

Mariel Colón ist in Puerto Rico aufgewachsen, sie hatte eine glückliche Kindheit und beruflich erfolgreiche Eltern. Sie sagt, ihr eigener Erfolg beruhe auf Willensstärke und Glück.

Ein glücklicher Zufall ereignet sich etwa, als sie 2018 in einem Gefängnis in Manhattan erstmals mit ihrem berühmten mexikanischen Klienten zusammentrifft. Eigentlich soll vor allem eine erfahrene Anwältin mit Guzmán sprechen, aber weil sie in der U-Bahn ihre Brieftasche mit den Ausweisen verloren hat, darf sie gar nicht ins Gefängnis. «Ich trat Guzmán allein gegenüber», erzählt Colón. «Er war hinter einer Glasscheibe. Ich stellte mich vor, und es machte ‹klick›.»

Chapo Guzmán im Januar 2019, kurz vor seiner Auslieferung in die USA. Foto: AFP

Im Juli 2019 wird der mexikanische Drogenboss zu lebenslanger Haft plus 30 Jahren verurteilt. Kürzlich haben seine Anwälte gegen das Urteil rekurriert. Auch Mariel Colón gehört wieder zum Team, das fordert, der ganze Prozess gegen Chapo Guzmán müsse neu aufgerollt werden.

Wie in einem Hollywoodfilm reichten die Anwälte die 245-seitige Klageschrift Anfang September eine halbe Stunde vor Mitternacht ein. Am folgenden Tag wäre die Frist verstrichen.

Laut erfahrenen Juristen, die mit Colón zusammengearbeitet haben, verfügt die junge Latina über eine stupende Fähigkeit, mit Angeklagten und Zeugen eine herzliche, vertrauensvolle Beziehung aufzubauen – selbst mit den Zeugen der Gegenpartei.

Mit Chapo Guzmán, erzählt Colón, habe sie häufig über Persönliches und über Politik gesprochen. «Er ist eine sehr liebenswerte Person, aber er hat einen unglaublich starken Charakter, der dich zerstört, wenn du nicht auch stark bist», sagt Colón.

Normalerweise sitzt während eines Prozesses der Chef des Anwaltsteams neben dem Angeklagten. Beim Verfahren gegen den Mexikaner war es anders. «Das ist der Stuhl von Mariel», habe Guzmán jeweils gesagt.

Mit Mitte zwanzig war sie an zwei der spektakulärsten Fälle in der Geschichte der US-Justiz beteiligt.

Einer von Guzmáns Anwälten vertrat auch Jeffrey Epstein, der wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt war und sich im August 2019 in seiner Gefängniszelle das Leben nahm. Weil der Jurist von Colón so begeistert war, bat er sie, auch zu Epsteins Verteidigerteam dazustossen. Damit war die Puerto Ricanerin mit Mitte 20 an zwei der spektakulärsten Fälle beteiligt, mit der die US-Justiz in den letzten Jahren konfrontiert war.

Ausserdem berät sie Chapos Gattin. Die ehemalige Schönheitskönigin aus Sinaloa vertreibt in New York ein Modelabel namens «El Chapo Guzmán: JGL». Die drei Buchstaben stehen für Joaquín Guzmán Loera.

Alle sind Sünder

Colón und die anderen Anwälte fordern eine Wiederholung des Prozesses, weil Chapo unter erbärmlichen Bedingungen in strikter Isolationshaft gehalten worden sei. Er habe sich deshalb nicht angemessen auf das Verfahren vorbereiten können.

Ausserdem gaben zwei Mitglieder der Jury später zu, sich während des Verfahrens aus Zeitungen und sozialen Medien über den Angeklagten informiert zu haben. Das war ihnen verboten. Die Ermittler hätten illegal aufgezeichnete Video- und Gesprächssequenzen präsentiert. Und sie hätten Zeugen befragt über Morde, die Chapo angeblich begangen habe, deren er in New York aber gar nicht angeklagt war. Das habe die Jury gegen ihn aufgestachelt.

Seit Mariel Colón berühmt ist, wird sie auf Facebook gefragt, ob sie als Verteidigerin von Monstern wie Chapo Guzmán und Jeffrey Epstein noch schlafen könne. «Wir alle sind Sünder», antwortet sie.