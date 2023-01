Jahresorakel im Millers – Sie blicken in die Zukunft statt zurück ins 2022 – mit Tarot und viel Bling 2023 wird lustig. Komische Menschen orakeln herum, was das Jahr so bringt. Eine SP-Politikerin ist auch dabei. Stefan Busz

Blick nach vorn: Etrit Hasler, Rebekka Lindauer Foto: pd

Nein, sie schauen nicht zurück. «Nach drei Jahren Corona wollen wir keine Jahresrückblicke mehr», schreibt das Millers in der Vorschau auf das grosse Jahresorakel: «Wir haben es echt gesehen mit den Rückblicken in Heftlis und auf Partys.» Also drehen Rebekka Lindauer und Etrit Hasler den Spiess um: Sie schauen in die Zukunft und erzählen, was 2023 bringt – «mit Tarot, Sternen, Talks, Musik und viel Bling».