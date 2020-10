Neues zum Fall Locarno – Sie schlugen auf ihn ein, bis ein Kollege dazwischen ging Sechs Schüler der Kanti Hottingen sind wegen einer wüsten Schlägerei von der Polizei verhört worden. Offenbar haben sie sich nachts unerlaubt rausgeschlichen. Lisa Aeschlimann

Sicht auf Locarno in der Nacht. Im Vordergrund das Kantonsspital «La Carita» wo sich der verletzte Asylbewerber befindet. Foto: Keystone

Am letzten Freitag ist es auf einer Maturareise in Locarno zu wüsten Szenen gekommen: Mehrere Schüler der Zürcher Kantonsschule Hottingen sollen in eine Schlägerei mit einem Asylbewerber verwickelt gewesen sein. Die Schüler waren seit Montag mit mehreren Klassen dort auf Maturareise. Das steht in einem Informationsmail des Rektors, das an alle Eltern ging und dem «Tages-Anzeiger» vorliegt.