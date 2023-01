Jovana Reisinger in Zürich – Sie schreibt, sie sei die Schlampen-Königinnen-Tussi gewesen Die Autorin, Filmemacherin und Künstlerin liest aus ihrem neuen feministischen Essayband «Enjoy Schatz!». Und auch schöne Fingernägel werden an diesem Donnerstag gemacht. Stefan Busz

Schönheit ist das Leben. Aber das Bild, das Jovana Reisinger von sich gibt, täuscht. Foto: Thomas Gothier

Wo beginnen? «In jedem Ende steckt ein Anfang», schreibt Jovana Reisinger, geboren 1989 in München, in ihrem Essay «Enjoy Schatz». Und fügt gleich in der Klammer dazu: «vgl. wahlweise andersherum». Gilt für Beziehungen. Auch für die Jahreszeiten. Und für den Abend, an dem sie in Zürich auftritt.