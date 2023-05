Yvonne Eisenring im Porträt – Sie schreibt über eine unersättliche Generation und viel «casual sex» Die Zürcher Autorin ist viel im Ausland. Dort entstand auch ihr erster Roman, der Mitte Mai erschien: In «Nino – Und der Wunsch nach mehr» wird offen gedacht, aber aneinander vorbeigeredet. Zoé Richardet

Yvonne Eisenring war lange Journalistin bei TeleZüri, seit einigen Jahren begreift sie sich aber als Autorin. Foto: Mirjam Kluka

Die Zürcher Autorin Yvonne Eisenring befindet sich auf der anderen Seite des Atlantiks in New York – seit bald zwei Monaten. Jährlich verbringt sie nahezu die Hälfte des Jahres ausserhalb der Schweiz und reist gerne. «Ich bin nun mal ein sehr neugieriger Mensch», sagt die 35-Jährige. Sie wolle alles ausprobieren – mit Ausnahme von Drogen. In einem «Focus»-Gespräch im Schweizer Radio begründet sie das Bedürfnis nach vielen Erlebnissen unter anderem damit, dass ihr Vater gestorben ist, als sie 14 Jahre alt war. Es habe ihr sehr früh vor Augen geführt, wie vergänglich das Leben sei, sagt sie.