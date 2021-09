Auffälliges Wettkampfritual - Sie schreibt und malt, und die Konkurrenz wundert sich

Hochspringerin Nicola McDermott – Sie schreibt und malt, und die Konkurrenz wundert sich Die Australierin, Olympiazweite in Tokio, hat das wohl ungewöhnlichste Wettkampfritual: Nach jedem Sprung beugt sie sich über ihr Notizbuch. Was dahintersteckt. Christian Brüngger

Nicola McDermott: Liest die eigenen Notizen zur Entspannung. Foto: David Ramos (Getty Images)

Hochspringerinnen leben in zwei Zuständen: Spannung und Entspannung. Schliesslich kann ein Wettkampf sehr lange dauern. Wer da die ganze Zeit auf 100 ist, verliert Energie und Fokus.

Die Australierin Nicola McDermott hat sich darum eine überaus auffällige Taktik zurechtgelegt – die so manche Konkurrentin zum Rätseln bringt, was die gute Frau da treibt.

An den Spielen in Tokio zoomte die Kamera darum immer wieder zur 24-Jährigen, die nach jedem Sprung an ihr Plätzchen eilte, ein Notizbuch zu sich nahm und schrieb. Zeitweilig schien sie in ihre Schreibarbeit derart versunken, dass sie fast den nächsten Sprung verpasste.