Künstlerin Sandra Knecht im Porträt – Sie serviert auch eine Trockenwurst aus einem Roadkill-Reh Sandra Knecht veranstaltet Kochperformances und forscht mit ihrer Kunst zu Heimat, Wurzeln und Identität. Jetzt stellt sie im Kreis 4 aus. Claudia Schmid

Wurde spät Künstlerin: Die 52-jährige Sandra Knecht neben eigenen Werken in der Galerie Stephan Witschi. Foto: Anna-Tia Buss

Otto ist tot. Die Lieblingsgeiss von Künstlerin Sandra Knecht, die mit ihren Tieren und ihrer Partnerin im Baselbiet lebt, ist kürzlich verendet. Zu spät erkannter Kieferkrebs, verhungert vor ihren Augen. «Otto konnte nicht mehr essen», sagt Knecht. Jetzt ist er in der Galerie Stefan Witschi im Kreis 4 zu sehen. Klein und weiss steht er im titelgebenden Werk «my land is your land» (2015) ihrer Ausstellung. Knecht ist auch auf dem Foto, sie trägt ein Geweih und einen Mantel aus Ziegenfell.



Auch Landschaften und weitere Tiere, die mit der gebürtigen Zürcherin leben, darunter der 100 kg schwere Ziegenbock Hugo, lassen sich auf grossformatigen Fotos entdecken. Daneben die Künstlerin, verkleidet. Oder da ist ein Super 8-Video Scirocco (2014), benannt nach dem heissen Wind, in dem eine Freundin von Knecht ein Art Beschwörungstanz aufführt und fluide Geschlechter performen. Dazwischen Naturaufnahmen aus der Umgebung, wo Knecht lebt.