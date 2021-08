Zürcher Filmhighlights der Woche – Sie sieht das Massaker von Srebrenica kommen «Quo Vadis, Aida?» erzählt von einer UNO-Übersetzerin im Bosnienkrieg. Dazu haben wir Superbösewichte und eine spektakuläre Musikdoku. Aleksandra Hiltmann , Hans Jürg Zinsli , Gregor Schenker , Matthias Lerf

Aida (Jasna Duricic) sitzt auf einem UNO-Stützpunkt fest, als Srebrenica besetzt wird. Szene aus «Quo Vadis, Aida?» Foto: Cineworx

Quo Vadis, Aida?

Drama von Jasmila Zbanic, BIH/GB/NL 2020, 103 Min.

Aida (Jasna Duricic) ahnt, was ihrem Mann und ihren Söhnen zustossen könnte. Sie arbeitet als Übersetzerin für die in Potočari stationierten UNO-Truppen. Rund um sie, auf dem Gelände der ehemaligen Batteriefabrik, sammeln sich Zehntausende Geflüchtete. Im Ort nebenan, in Srebrenica, marschiert der bosnisch-serbische General Ratko Mladic (Boris Isakovic) mit seinen Einheiten ein. Aida lässt nichts unversucht, um ihre Familie zu retten.

Duricic spielt die Übersetzerin schlicht atemberaubend – sie trägt das Publikum durch diese fatalen Tage im Juli 1995, die im schlimmsten Kriegsverbrechen auf europäischem Boden seit Ende des Zweiten Weltkriegs enden, dem Genozid von Srebrenica.

Die bosnische Regisseurin, Drehbuchautorin und Produzentin Jasmila Zbanic liefert mit «Quo Vadis, Aida?» den ersten Spielfilm dazu, der dieses Jahr auch für einen Oscar als bester internationaler Film nominiert war. Rohe Gewalt sieht man darin keine. Ihre Art, die Grausamkeit und deren Konsequenzen zu zeigen, ist filmisch subtiler – und unfassbar stark. (ahl)

New Order

Drama von Michel Franco, MEX/F 2020, 86 Min.

Nichts für schwache Nerven: Während in Mexiko-Stadt Aufständische wüten und alte Patienten aus dem Spital werfen, feiert die weisse Oberschicht im Villenviertel eine Hochzeit. Als dabei ein ehemaliger Angestellter auftaucht und um Geld für seine schwerkranke Frau bittet, ist die Braut (Naian Gonzalez Norvind) die Einzige, die etwas unternimmt – was sie jedoch in höchste Gefahr bringt.

Rot, Weiss, Grün – das sind nicht nur die Hauptbestandteile der mexikanischen Flagge, sondern auch die typischen Farben dieses Films, der auf eine herkömmliche Dramaturgie verzichtet. Stattdessen erleben wir, wie der Aufstand der Armen zu einem Militärputsch führt. In dieser trostfreien Betrachtung liegt denn auch der Hauptunterschied zu einer launigen Klassenkampfmetapher wie «Parasite»: «New Order» bietet kaum Identifikationspotenzial mit den Figuren, es gibt keine Höhepunkte, keine Hoffnung, kein Mitgefühl. Viel radikaler kann man das nicht inszenieren. (zas)

The Suicide Squad

Superheldenfilm von James Gunn, USA 2021, 132 Min.

Das «The» macht den Unterschied: 2016 kam «Suicide Squad» ins Kino. Damals nötigte die US-Regierung eine Gruppe von Superbösewichten dazu, die Erde zu retten. Jetzt startet die Fortsetzung, «The Suicide Squad». Die Ausgangslage ist dieselbe, die Details sind anders.

Die verrückte Harley Quinn (Margot Robbie), der Söldner Bloodsport (Idris Elba), der Haifisch-Mensch King Shark (die computeranimierte Figur wird von Sylvester Stallone gesprochen) und weitere Schurken werden zusammen auf eine Insel geschickt. Dort hat vor kurzem der Diktator Luna (Juan Diego Botto) die Macht an sich gerissen. In den Labors der Inselnation wird ein ausserirdisches Monster gefangen gehalten, das katastrophale Schäden anrichten könnte, wenn Luna es auf die USA losliesse.

Regisseur James Gunn wollte gerade seinen dritten «Guardians of the Galaxy»-Film drehen, als ihn die Disney-Studios feuerten. Der Grund waren einige grenzwertige Witze in alten Tweets. Also ging Gunn zur Konkurrenz DC und machte «The Suicide Squad». Man merkt, dass er mehr Freiheiten hatte und kein familientaugliches Abenteuer abliefern musste: Der Humor ist um einiges obszöner als in Disneys Marvel-Filmen; Gute, Böse und Unbeteiligte werden in grosser Zahl blutig abgeschlachtet. Das ist ziemlich geschmacklos, aber schön anarchisch und sehr unterhaltsam. Übrigens: Inzwischen wurde Gunn von Disney wieder eingestellt und führt die Arbeit an «Guardians of the Galaxy, Vol. 3» weiter. (ggs)

Summer of Soul

Dokumentarfilm von Questlove, USA 2021, 117 Min.

Das ist die beste Art von Musikdoku: Man lernt wahnsinnig viel, während man vom Soundtrack mitgerissen wird. Sommer 1969, ein Park in New York. Tausende Menschen drängen sich um eine Konzertbühne. Das Harlem Cultural Festival feiert schwarze Musik, präsentiert Grössen wie Stevie Wonder, B. B. King und Gladys Knight.

Trotz des spektakulären Line-ups geht das Festival bald nach seinem Ende vergessen: Das gleichzeitig stattfindende Woodstock überschattet alles. Fünfzig Jahre liegen die Aufzeichnungen vom Harlem-Festival unbeachtet in einem Archiv, bis der Musiker Questlove, den man als Schlagzeuger von The Roots kennt, darauf stösst. Er montiert das Filmmaterial und holt die Leute von damals für Interviews vor die Kamera. Es entsteht ein dichter Dokumentarfilm, der von schwarzer Kultur erzählt, von Musikgeschichte und Bürgerrechtsbewegung. Das Highlight bleiben aber die Konzertaufnahmen, darunter ein Duett von Mahalia Jackson und Mavis Staples in voller Länge. Kaum zu fassen, dass das so lange niemand mehr gehört hat. (ggs)

Auf Disney+

Jungle Cruise

Abenteuerfilm von Jaume Collet-Serra, USA 2021, 127 Min.

Die Forscherin Lily Houghton (Emily Blunt) will im Amazonasgebiet eine Blüte aufspüren, die alles heilen kann – also die Menschheit und so. Guter Gedanke. Blöd nur, dass ihr angeheuerter Schiffscaptain (Dwayne Johnson) fast alles anders sieht. Da geraten die richtigen Schlaumeier aneinander – und es ist ein Heidenspass, dem mit temporeicher Action unterlegten Dauergefrotzel dieses Duos beizuwohnen. (zas)

Arena, Abaton, Corso und auf Disney+

Blood Red Sky

Horrorfilm von Peter Thorwarth, D/USA 2021, 123 Min.

Es gibt Flugzeugentführungsfilme, und es gibt Vampirfilme, und nun gibt es auch die Kombination davon. Das geht so: Eine alleinerziehende Vampirin (Peri Baumeister) will mit ihrem Sohn zur Kur von Berlin nach New York reisen, Nachtflug selbstverständlich, denn das Tageslicht ist ja gefährlich für die Blutsauger. An Bord befinden sich aber auch Terroristen, welche die Maschine Richtung Osten – der Sonne entgegen – entführen. Peng.

Das Actionspektakel nimmt tatsächlich so haarsträubende Wendungen, dass es eine wahre Freude ist. Der deutsche Regisseur Peter Thorwarth hatte die Idee dazu schon vor vielen Jahren, mithilfe von Netflix konnte er sie schliesslich mit internationalem Cast und ansehnlichen Tricks umsetzen. Das Resultat ist absurd, doch in seiner Unvorhersehbarkeit auch erfrischend. Blut mögen muss man dafür allerdings schon. (ml)

Auf Netflix

