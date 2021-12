Emmanuel und Brigitte Macron – Sie sind füreinander gemacht Sie ist 24 Jahre älter, «er verschlingt sie mit den Augen». Eine Autorin erklärt die grosse, spezielle Liebe zwischen Emmanuel und Brigitte Macron. Tina Huber

Das Getratsche in ihrer Heimatstadt war früher gross: Emmanuel und Brigitte Macron während der Präsidentschaftskampagne 2017 in Paris. Foto: Christophe Ena (Keystone)

Wären Emmanuel und Brigitte Macron ein ganz normales Paar, eines, das wir bei einem Abendessen unter Freunden kennen lernen würden, gehörten sie wohl zu jener Kategorie, das so offensiv in Liebe füreinander entflammt ist, dass man in einer Mischung aus Gereiztheit und Bewunderung denkt: So verliebt kann doch kein Mensch sein!

Ungefähr so beschreibt ein früherer politischer Weggefährte den Moment, als er vor vielen Jahren Emmanuel Macron, damals noch ein bohémienhafter Mittzwanziger, zum ersten Mal mit seiner Brigitte erlebte: «Sie waren wie ein Teenagerpärchen, knutschten herum, hielten die ganze Zeit Händchen, wir fühlten uns richtig unwohl. Nicht weil wir das schräg fanden, sondern weil wir fast neidisch wurden.»