WM-Silber und -Bronze in Abu Dhabi – Sie sind jung, unerschrocken – und sie sind Weltspitze Noè Ponti (20) und Antonio Djakovic (19) schwimmen an der WM auf der 25-m-Bahn sensationell zu Medaillen. Ihr Aufstieg ist steil, ihre Ziele sind gross. Monica Schneider

Das Zeichen der Zufriedenheit: Antonio Djakovic (19) freut sich über seine Leistung. Foto: Patrick B. Krämer (Keystone)

Verspätung hatte er nur bei der Siegerehrung. Noch ist Antonio Djakovic offenbar die Abläufe an Grossveranstaltungen nicht gewohnt. Als am ersten Tag der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi die Medaillenzeremonie für das Rennen über 400 m Crawl anstand, fehlte er. Falsche Hose, hiess die Begründung. Dass er dort auf dem Podium erwartet wurde, mutete ja schon ziemlich sensationell an: 19 Jahre alt und schon WM-Bronzegewinner. Schliesslich tauchte der Ustermer doch noch auf (mit korrekter Hose), und es konnte losgehen.

Vom Junioren-Europameister von 2019 also zum WM-Bronzegewinner auf der kurzen Bahn. Djakovics Aufstieg ist steil, und seine Leistungen sind verblüffend. Im Vorlauf unterbot er den zwölf Jahre alten Schweizer Rekord von Dominik Meichtry um acht Zehntelsekunden, um im Final mit einem Exploit das schier Unmögliche zu schaffen: In 3:36,83 steigerte er sich noch einmal um über zwei Sekunden. Insgesamt war er um mehr als drei Sekunden schneller als Meichtry damals. Auf den österreichischen Weltmeister Felix Auböck verlor er neun Zehntel.